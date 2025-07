(TBTCO) - Theo thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực VIII, hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh) ghi nhận những tín hiệu tích cực trong 7 tháng đầu năm 2025, với tổng kim ngạch hàng hóa đạt hơn 46,3 triệu USD.

Cụ thể, trong tổng số hơn 46,3 triệu USD kim ngạch hàng hóa, xuất nhập khẩu theo hình thức chính ngạch chiếm gần 18,4 triệu USD, phần còn lại là kim ngạch xuất khẩu của cư dân biên giới.

Về thu ngân sách nhà nước, tính đến hết tháng 7, đơn vị đã đạt hơn 6,1 tỷ đồng, tăng 1,04% so với cùng kỳ năm trước, đạt 34,06% so với kế hoạch giao và đạt 30,65% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu đa dạng, trong đó, xuất khẩu chủ lực là các mặt hàng nông, thủy sản và thủ công mỹ nghệ như: thủy sản đông lạnh, gỗ keo xẻ, long nhãn, vàng mã, hàng mây tre đan… Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là giày dép, đồ tiêu dùng và tạp hóa phục vụ nhu cầu trong nước.

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: T.D

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu chính ngạch trong tháng 7/2025 riêng lẻ đạt 2 triệu USD, tăng mạnh 26,38% so với tháng trước, cùng với mức tăng 16,22% về số lượng tờ khai.

Từ đầu năm đến nay, 35 doanh nghiệp đã tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua Bắc Phong Sinh, gồm 30 doanh nghiệp xuất khẩu và 5 doanh nghiệp nhập khẩu – con số này tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy xu hướng phục hồi và mở rộng hoạt động thương mại biên giới.

Song song với giao thương hàng hóa, lưu lượng phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cũng gia tăng mạnh mẽ, đạt trên 106.000 lượt, tăng tới 229% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượt người qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn duy trì ở mức ổn định, với hàng trăm lượt mỗi tháng.

Công tác kiểm soát biên giới và phòng chống buôn lậu tiếp tục được siết chặt. Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, giữ vững an ninh khu vực, đảm bảo thông suốt luồng hàng hóa nhưng vẫn ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm.

Hiện nay, Hải quan Bắc Phong Sinh đang tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong hoạt động thông quan, đồng thời duy trì hiệu quả công tác giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kim ngạch thương mại qua biên giới./.