Thuế tỉnh Nghệ An đảm bảo hoạt động thông suốt phục vụ tốt nhất người nộp thuế

(TBTCO) - Để phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền mới, Thuế tỉnh Nghệ An đã tổ chức đoàn công tác làm việc tại các Thuế cơ sở để kiểm tra việc tổ chức vận hành bộ máy cơ quan thuế theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

TTrưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng làm việc với Thuế cơ sở. Ảnh: CT

Qua quá trình làm việc, đoàn công tác do ông Nguyễn Bằng Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã nắm bắt, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo mọi hoạt động của cơ quan thuế được vận hành thông suốt, hiệu quả.

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà các Thuế cơ sở đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định mặc dù trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, khối lượng công việc lớn, nhưng các Thuế cơ sở đã thích ứng kịp thời với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Các Thuế cơ sở đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động triển khai các biện pháp quản lý thuế hiệu quả, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Do đó, công tác thu ngân sách trên địa bàn luôn đạt kết quả tốt.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An đề nghị trong thời gian tới, các Thuế cơ sở tập trung rà soát các ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh; đánh giá, phân tích cụ thể tiến độ thu từng khu vực, từng sắc thuế, thực hiện đôn đốc người nộp thuế thực hiện đầy đủ kịp thời các nghĩa vụ vào ngân sách nhà nước. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2025 đã được Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao./.