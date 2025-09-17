Ngày 17/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu giao dịch ở mức 149.600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (17/9) bật tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 127.700 đồng/kg, tăng trung bình 2.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không biến động tại các khu vực trọng điểm.

Giá cà phê hôm nay tại các địa bàn trọng điểm ở mức 127.700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh

Giá cà phê trong nước bật tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 127.700 đồng/kg, tăng trung bình 2.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 122.700 đồng/kg, cao nhất cả nước. Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức 122.200 đồng/kg, tăng 2.600 đồng/kg so với ngày hôm qua; Gia Lai có giá 122.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên được ghi nhận tăng mạnh từ 7.200 đến 7.800 đồng/kg, tương ứng mức tăng từ 6,4% đến 7% so với tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm nhẹ so với hôm qua, dao động 4.577 - 4.999 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 4.999 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 11/2025 là 4.781 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1/2026 là 4.725 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 4.651 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 4.577 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 17/9/2025 ghi nhận cũng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 362.8 - 422.25 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 422.25 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 408.7 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 389.6 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 376.6 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 362.8 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng tiếp tục lao dốc qua các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 475.2 - 506.5 USD/tấn. Tuy nhiên, so với ngày hôm qua, giá cà phê sáng nay giảm nhẹ. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 506.5 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 488 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 481.15 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 475.25 USD/tấn.

Giá tiêu duy trì bình ổn

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận được thương lái thu mua tiêu với giá 150.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá tiêu bật tăng lên ngưỡng 151.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk ở mức 151.000 đồng/kg. Đây là 2 tỉnh có mức giá thu mua cao nhất cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu có sự gia tăng đột biến của hồ tiêu Indonesia và Brazil tại sàn giao dịch lớn.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.101 USD/tấn, tăng 0,38% (17 USD/tấn) so với ngày hôm trước.

Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở cũng tăng thêm 1,52% (100 USD/tấn), lên 6.600 USD/tấn Trong khi đó, têu đen ASTA Malaysia tiếp tục duy trì ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Thị trường thế giới ghi nhận sự tăng nhẹ của giá tiêu trắng Indonesia. Hiện được thu mua với giá 10.062 USD/tấn, tăng 0,27%

Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn./.