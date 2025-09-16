Ngày 16/9: Giá thép, quặng sắt đồng loạt tăng

Sáng nay, giá thép và quặng sắt kỳ hạn đồng loạt nhích nhẹ. Trong nước, các doanh nghiệp duy trì mức giá ổn định, dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Sáng 16/9, giá thép thanh giao dịch tại mức 3.098 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 sáng 16/9, giá thép thanh giao dịch tại mức 3.098 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 15/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,66% (20 nhân dân tệ) lên mức 3.037 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 0,12% (1 nhân dân tệ) lên mức 818,5 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 1,58 USD lên mức 107,15 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng nhẹ về cuối phiên, bất chấp áp lực từ tình trạng yếu kém kéo dài của lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc – nước tiêu thụ lớn nhất, ngay cả khi các chỉ số thép và nguyên liệu sản xuất thép đều tăng, theo Reuters.

Các nguyên liệu luyện thép khác trên sàn giao dịch Đại Liên đồng loạt tăng, trong đó than luyện cốc tăng 4,4% và than cốc tăng 4,62%.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp tiếp tục bình ổn giá thép xây dựng trong phiên giao dịch sáng 16/9. Cụ thể Hòa Phát báo giá thép CB240 và CB300 ghi nhận lần lượt 13,500 đồng/kg và 13.090 đồng/kg. Việt Đức chào giá CB240 ở mức 13.350 đồng/kg và CB300 12.850 đồng/kg. Tương tự, một số doanh nghiệp khác cũng giữ giá bình ổn, gồm thép Pomina với CB240 - CB300 ghi nhận 14.440 – 14.290 đồng/kg và thép VJS 13.230– 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.