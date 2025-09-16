(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam về việc xác minh, xử lý thông tin liên quan đến thuốc Lexomil® 6mg có dấu hiệu giả mạo.

Cục Quản lý dược cho biết, theo Công văn số 01-Aug-2025 của Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam kèm báo cáo của Cheplapharm Arzneimottel GmbH (chủ sở hữu sản phẩm Lexomil®), hiện DKSH Pharma Việt Nam chỉ nhập khẩu một số thuốc của Cheplapharm vào thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cheplapharm, thuốc Lexomil® 6mg (số lô: F3193F01, hạn dùng: 12/2027, quy cách: hộp 30 viên) được sản xuất tại Cenexi, Pháp ngày 7/12/2022; được Cheplapharm xuất bán và phân phối tại thị trường Pháp; không được DKSH nhập khẩu và không phân phối tại Việt Nam.

Bộ Y tế đề nghị truy tìm thuốc Lexomil ® 6mg có dấu hiệu giả mạo. Ảnh tư liệu.

Kết quả đối chiếu giữa mẫu thuốc thật và sản phẩm do Công an TP. Hồ Chí Minh thu giữ cho thấy: lô Lexomil® 6mg nêu trên là thuốc giả. Đồng thời, tra cứu trên cổng thông tin của Cục Quản lý dược cho thấy, chưa có thuốc nào tên Lexomil® 6mg được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Cục Quản lý dược yêu cầu: Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, giám sát, truy tìm nguồn gốc thuốc Lexomil® 6mg giả; báo cáo kết quả về Cục trước ngày 25/9/2025.

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc: Không buôn bán, sử dụng Lexomil® 6mg nghi ngờ giả; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và thuốc giả.

Tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân chỉ mua thuốc tại cơ sở hợp pháp; không mua, bán thuốc không rõ nguồn gốc; báo ngay cho cơ quan y tế hoặc công an nếu phát hiện thuốc giả.

Đối với Công ty DKSH Pharma Việt Nam: Cung cấp thông tin chính xác, phối hợp với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và cơ quan chức năng để truy tìm nguồn gốc lô thuốc giả.