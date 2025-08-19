Cảnh báo tuyệt đối không mua, bán và sử dụng thuốc chứa hoạt chất cấm Phenylbutazone

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; các cơ sở kinh doanh dược, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc cảnh báo liên quan đến các sản phẩm chứa Phenylbutazone không rõ nguồn gốc.

Cục Quản lý dược cho hay, theo thông báo của Bệnh viện Bạch Mai và được các phương tiện thông tin đại chúng dẫn lại, trong thời gian qua, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận, xử lý một số ca bệnh dị ứng nặng do tự ý sử dụng sản phẩm có chứa Phenylbutazone theo lời quảng cáo trên mạng xã hội và gặp những biến chứng nghiêm trọng như sốt cao, phát ban, xuất huyết, suy gan cấp, có trường hợp đã tử vong. Các sản phẩm này được mua trên mạng, không rõ nguồn gốc, không phải thuốc được cấp phép lưu hành.

Tại thông báo cũng đề cập đến thông tin hầu hết các trường hợp đều khởi phát muộn, ít nhất 1 tuần kể từ khi bắt đầu dùng sản phẩm chứa Phenylbutazone, thậm chí có thể sau 1 - 3 tháng mới xuất hiện triệu chứng, gây khó khăn trong việc khai thác tiền sử để tìm nguyên nhân gây dị ứng.

Hình ảnh loại thuốc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã sử dụng theo lời quảng cáo trên mạng xã hội có chứa Phenylbutazone.

Bên cạnh đó, tên sản phẩm thường là tiếng nước ngoài, người bệnh không thể nhớ hoặc đọc lại đúng tên sản phẩm hoặc hoạt chất đã dùng. Những triệu chứng ban đầu có thể gây nhầm lẫn với những triệu chứng do bệnh lý nhiễm trùng, do đó, người bệnh có thể đến khám tại các chuyên khoa khác. Vì vậy, thời gian chẩn đoán bị kéo dài dẫn đến không được can thiệp điều trị sớm.

Tra cứu cơ sở dữ liệu cấp phép tại Cục Quản lý dược, đến nay tại Việt Nam không có thuốc chứa hoạt chất Phenylbutazone có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực. Cục Quản lý Dược không cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Phenylbutazone cũng như thành phẩm thuốc có chứa Phenylbutazone.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý dược yêu cầu, đối với sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến toàn bộ các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng các thuốc chứa Phenylbutazone hay bất kỳ thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không được cấp phép lưu hành;

Khi phát hiện sản phẩm có chứa Phenylbutazone lưu hành trên thị trường, đề nghị tổ chức, cá nhân thông báo ngay đến sở y tế và các cơ quan liên quan để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định;

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tự ý mua thuốc chữa bệnh qua truyền miệng hoặc qua các website, mạng xã hội;

Hướng dẫn người dân đến các cơ sở khám, chữa bệnh để được tư vấn và điều trị, đồng thời mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc hợp pháp;

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng (Ban Chỉ đạo 389, công an, quản lý thị trường...) tăng cường công tác kiểm tra, điều tra, xác minh xử lý nghiêm các trường hợp mua bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các trường hợp quảng cáo, kinh doanh thuốc trực tuyến không đúng quy định.