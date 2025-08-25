Siết chặt quản lý để ngăn ngừa thất thoát tài sản công

(TBTCO) - Bộ Tài chính xác định quản lý, sử dụng tài sản công là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong công tác phòng, chống lãng phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung rà soát, xử lý tài sản công đúng mục đích, kiên quyết tránh thất thoát, lãng phí.

Trong Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến năm 2035, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Quản lý công sản và Cục Kế hoạch - Tài chính đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp lại; đồng thời xử lý tài sản, trụ sở làm việc khi thực hiện tinh gọn bộ máy. Quá trình triển khai phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và hạn chế tối đa nguy cơ lãng phí.

Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm rà soát toàn bộ tài sản công, trụ sở không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sai mục đích để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền. Song song, công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công sẽ được tăng cường.

Bộ trưởng cũng giao Cục Quản lý công sản tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công nhằm cập nhật, quản lý đồng bộ thông tin. Đồng thời, đơn vị này được giao hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, trên cơ sở đó lập báo cáo tổng hợp toàn quốc./.