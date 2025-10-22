Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo giả mạo VinaCapital để lừa đảo

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư về hai website giả mạo VinaCapital, lợi dụng thương hiệu quỹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần thận trọng kiểm tra thông tin trước khi giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital liên quan đến dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, sử dụng bất hợp pháp thương hiệu, logo và sản phẩm của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư trên một số website như sau: https://vinacapital-trade.amtwznz.com/login và https://vinacapital.amtwznz.com/.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Giao diện website giả mạo được nêu trong cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã nhiều lần cảnh báo nhà đầu tư về các hiện tượng giả danh tổ chức kinh doanh chứng khoán khi trên thị trường chứng khoán có hiện tượng một số tổ chức cung cấp thông tin không đúng sự thật về việc tổ chức đó đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán và hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản.

Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, trước khi tham gia đầu tư cần phải tìm hiểu kỹ về tổ chức thông qua nhiều phương thức khác nhau như kiểm tra giấy phép hoạt động, kiểm tra thông tin tổ chức kinh doanh chứng khoán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Khi phát hiện trường hợp lừa đảo đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.