Giá vàng hôm nay (15/9): Tiếp tục xu hướng giảm

Giá vàng thế giới có xu hướng giảm trong phiên giao dịch đầu tuần. Trong nước, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp vẫn neo ở mức giảm mạnh của phiên trước. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ mở đầu phiên giao dịch đầu tuần.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:41:38 sáng 15/9, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.641,89 USD/oune, giảm 6,11 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,17% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116,252 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 15/9, giá vàng các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 128,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không đổi ở cả hai chiều.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 600.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 127,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 131,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên trước.

Với mức giá trên, vàng miếng giảm tới 4,3 triệu đồng mỗi lượng so với đầu tuần trước và đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 14,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn cũng giữ mức ổn định so với hôm qua ở hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 125 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 126,2 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên trước.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước./.