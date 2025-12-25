Chứng khoán phái sinh phiên 25/12: Giá hợp đồng tương lai giảm mạnh

(TBTCO) - Chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất trong phiên của hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 1/2026 lên tới xấp xỉ 100 điểm. Mức đỉnh cũ quanh vùng 2.040 - 2.050 điểm của hợp đồng tương lai vẫn chưa thể vượt qua.

Thị trường phái sinh ghi nhận một phiên giao dịch với mức dao động hiếm gặp cũng bới cú đảo chiều trên thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai VN41I1G1000 đáo hạn tháng 1/2026 có thời điểm vọt lên 2.048,5 điểm nhưng đóng cửa ở mức giá thấp nhất phiên (1.950 điểm). Biên độ dao động trong phiên giữa mức giá thấp nhất và cao nhất lên tới 98 điểm. Diễn biến này phản ánh sự giằng co quyết liệt và nhanh chóng giữa lực mua và lực bán, cùng trạng thái tâm lý dao động mạnh của nhà đầu tư phái sinh.

VN41I1G1000 đóng cửa tại 1.950 điểm, giảm 3,56% so với phiên trước. Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở VN30 chuyển từ trạng thái dương sang âm -26,21 điểm. Trong khi đó, đối với các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN41I1G2000, VN41I1G3000 và VN41I1G6000, phản ứng của nhà đầu tư có phần "bình tĩnh" hơn khiến giá đóng cửa chênh lệch dương với chỉ số cơ sở, dao động từ 3,49 đến 11,79 điểm, cho thấy kỳ vọng hồi phục vẫn được duy trì ở trung và dài hạn. Tương tự với hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index, các kỳ hạn xa đều có mức chênh lệch dương do giá hợp đồng tương lai giảm ít hơn chỉ số cơ sở. Trong khi đó, hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn tháng 1/2026 (VN41I2G10008) giữ mức chênh lệch âm nhẹ (-1,59 điểm).

Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 1/2026 lao dốc giảm sâu

Tuy nhiên, giao dịch chính trên thị trường vẫn nằm ở các hợp đồng VN41I1G1000. Khối lượng giao dịch hợp đồng được chuyển nhượng trong phiên là 278.427 đơn vị, giảm 0,7%. Dòng tiền lại chọn gia tăng giao dịch ở hợp đồng tương lai VN100 kỳ hạn gần nhất với khối lượng phiên nay là 74 hợp đồng, lớn hơn gấp đôi hôm qua. Tổng cộng, hơn 279.100 hợp đồng giao dịch trong phiên, giảm nhẹ so với hôm qua. Khối lượng mở (OI) của VN41I1G1000 cũng giảm nhẹ với 36.135 hợp đồng, vị thế nắm giữ tương đương hôm qua.

Áp lực bán mạnh, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu trụ cột từng dẫn dắt chỉ só đi lên trước đây. Theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, VN30-Index chịu áp lực bán mạnh quanh 2.050 điểm. Còn VN-Index hình thành vùng đỉnh, kháng cự rất mạnh quanh 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra vùng giá 1.700 điểm.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index thậm chí đã khởi đầu phiên trong trạng thái hưng phấn, tăng mạnh hơn 15 điểm ngay đầu phiên nhờ vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Vingroup với VIC và VHM tăng gần 5%. Cú đảo chiều xuất hiện sau khi các cổ phiếu nhà Vingroup đồng loạt giảm sàn. Áp lực bán quyết liệt tại phiên ATC đã khiến VN30 lao dốc mạnh. Kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại 1.976,21 điểm, giảm 46,92 điểm, với 6 mã tăng và 24 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tăng vọt lên khoảng 15.700 tỷ đồng./.