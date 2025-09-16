Ngày 16/9: Giá cao su thế giới giảm do lo ngại nguồn cung tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (16/9) giảm nhẹ do thị trường lo ngại trước thông tin sản lượng cao su Malaysia tăng trở lại. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp duy trì đi ngang.

Giá cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay duy trì đi ngang. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,1% (20 Nhân dân tệ) về mức 14.890 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm nhẹ 0,2% (0,13 Baht) về mức 68,5 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 0,3% (1 Yên) về mức 319 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 còn 173,10 cent/kg, giảm 0,70 cent/kg.

Ngành cao su Malaysia thời gian gần đây ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi sản lượng và xuất khẩu đồng loạt tăng.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Malaysia (DOSM), sản lượng cao su tự nhiên (NR) đạt 35.884 tấn, tăng 36,7% so với tháng 6 (26.249 tấn).

Cơ cấu sản xuất cho thấy khu vực tiểu điền tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm tới 86,8% tổng sản lượng cả nước, trong khi các đồn điền chỉ đóng góp 13,2%. Điều này phản ánh sự phụ thuộc lớn của ngành vào hoạt động sản xuất nhỏ lẻ, vốn dễ bị tác động bởi thời tiết và biến động giá cả.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu ghi nhận bước tiến mạnh, phản ánh sự khởi sắc của nhu cầu toàn cầu. Khối lượng xuất khẩu đạt 37.198 tấn trong tháng 7, tăng 25,2% so với tháng 6 (29.719 tấn). Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí khách hàng lớn nhất, chiếm 47,3% tổng xuất khẩu, tiếp theo là Đức (15,0%), Ấn Độ (6,7%), Mỹ (6,1%) và Ai Cập (3%).

Cùng với sự cải thiện về xuất khẩu, giá cả trên thị trường nội địa cũng có xu hướng tích cực. Giá bình quân mủ cao su cô đặc (Concentrated Latex) tăng 2,3% lên 571,3 sen/kg so với 558,66 sen/kg của tháng 6, trong khi cao su tạp (Scrap rubber) tăng mạnh hơn, ở mức 4% lên 586,68 sen/kg. Đáng chú ý, tất cả các loại cao su chuẩn Malaysia (SMR) đều đồng loạt đi lên, với mức tăng dao động từ 2,3% đến 8,8%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.