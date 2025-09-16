(TBTCO) - Ngành đường sắt Việt Nam chính thức mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ 8h ngày 20/9/2025, cung ứng hơn 330.000 vé với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 20/9/2025 trên tất cả các kênh bán vé. Vận tải Tết năm nay diễn ra từ ngày 3/2 đến 8/3/2026 (tức 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Ngành đường sắt lên kế hoạch chạy 55 đoàn tàu mỗi ngày, huy động hơn 800 toa xe, cung cấp khoảng 330.000 vé đi suốt.

Về lịch trình, ngành đường sắt duy trì 7 đôi tàu Thống Nhất thường xuyên và bổ sung 2 đôi tàu tăng cường trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, 12 đôi tàu khách khu đoạn hoạt động hàng ngày trên các tuyến Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Đà Nẵng, Huế - Đà Nẵng, Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Quy Nhơn, Sài Gòn - Nha Trang và Sài Gòn - Phan Thiết.

Một số tuyến như Sài Gòn - Vinh, Sài Gòn - Quảng Ngãi, Nha Trang - Sài Gòn sẽ được tăng cường tàu trong dịp Tết. Trong giai đoạn cao điểm từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, nhiều đoàn tàu bổ sung được bố trí để phục vụ hành khách du xuân.

Về bán vé, từ ngày 15 đến 19/9/2025, ngành đường sắt ưu tiên bán vé cho các tập thể thuộc lực lượng vũ trang, trường học, khu công nghiệp và doanh nghiệp. Từ 8h ngày 20/9, vé được bán rộng rãi qua các website dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn, tại ga, đại lý, ứng dụng ví điện tử (Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay), ứng dụng ngân hàng, app bán vé tàu, hoặc qua tổng đài ga Sài Gòn (1900 1520) và ga Hà Nội (1900 0109). Mỗi hành khách được mua tối đa 10 vé cho mỗi chiều đi và về.

Ngành đường sắt áp dụng chính sách ưu đãi linh hoạt: vé mua sớm từ 10 ngày trở lên cho hành trình trên 900 km được giảm 5 - 15%; vé tập thể từ 11 người trở lên giảm 2 - 12%; vé khứ hồi giảm 5%; sinh viên được giảm 10 - 20%. Các đối tượng chính sách xã hội như mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, trẻ em được hưởng ưu đãi theo quy định. Vé ghế phụ được bán cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi đi cùng người lớn, cũng như cho cán bộ, chiến sĩ công tác đột xuất và phóng viên tác nghiệp.

Về đổi, trả vé, mức khấu trừ 30% áp dụng trong giai đoạn cao điểm Tết. Ngoài thời gian này, phí đổi, trả vé dao động từ 10 - 20%, tùy thời điểm, với yêu cầu trả vé trước giờ tàu chạy từ 4 - 72 giờ, tùy vé cá nhân hay tập thể.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách mua vé qua kênh chính thức, tránh mua qua “cò vé” để đảm bảo an toàn. Hành khách có thể kiểm tra vé điện tử trên website dsvn.vn, mục “Kiểm tra vé”, bằng cách nhập thông tin và so sánh với thẻ lên tàu./.