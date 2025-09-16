(TBTCO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 là tiếp tục rà soát, tập trung nguồn lực, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để hoàn thành, thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau.

Rà soát, thúc đẩy hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong năm 2025 theo mục tiêu đã đề ra và nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng các đoạn trên tuyến cao tốc này thời gian tới là một trong những nội dung quan trọng tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì ngày 15/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, việc đầu tư mở rộng có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn. Về cơ sở chính trị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu kịp thời nâng cấp, mở rộng tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư theo quy mô quy hoạch; Kết luận của Bộ Chính trị đã định hướng ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Về cơ sở pháp lý, đã có các quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về đường bộ cao tốc.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có chiều dài khoảng 2.055 km, quy mô 6 - 12 làn xe. Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, tuyến cao tốc này đã đưa vào khai thác khoảng 1.652 km và đang triển khai thi công 388 km. Một số đoạn tuyến đang được triển khai đầu tư mở rộng hoặc chuẩn bị đầu tư mở rộng. Đến hết năm 2025, tuyến đường còn một số đoạn có quy mô 4 làn xe hạn chế, chỉ cho phép khai thác với tốc độ tối đa 90 km/giờ.

Về cơ sở thực tiễn, bối cảnh đất nước hiện nay có nhiều thay đổi so với trước đây với việc sắp xếp địa giới hành chính, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3 - 8,5% trong năm 2025 và hai con số những năm tới; vai trò tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông ngày càng quan trọng hơn, nhu cầu vận tải dự báo tiếp tục tăng, vượt dự kiến trước đây.

Bộ Xây dựng đánh giá, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có điều kiện thuận lợi để mở rộng như đã giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe; nếu mở rộng sẽ nâng tốc độ khai thác lên 120 km/giờ, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn và khắc phục một số bất cập trong quá trình khai thác các đoạn cao tốc 4 làn xe hạn chế như nguy cơ sự cố, tai nạn, ùn tắc.

Việc đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới; phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật; góp phần nâng cao năng lực vận tải, tăng cường an toàn giao thông; sớm hoàn thiện công trình giao thông chiến lược để thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực và góp phần tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Việc đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới. Ảnh minh họa.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với tinh thần làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 là tiếp tục rà soát, tập trung nguồn lực, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để hoàn thành, thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau, gồm xây dựng các trạm dừng nghỉ. Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các bộ ngành, cơ quan, địa phương liên quan tiến hành tổng kết giai đoạn 1, rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Trên cơ sở tổng kết giai đoạn 1, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng dự án, đề xuất phương án đầu tư tổng thể để chuẩn bị triển khai mở rộng, nâng cấp các đoạn tuyến đã được đầu tư theo quy mô phân kỳ đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, theo đúng định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bảo đảm tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.