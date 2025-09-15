Tỷ giá USD hôm nay (15/9): Đồng USD suy yếu trước kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Sáng ngày 15/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.216 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở mức 97,62.

Trong tuần này, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.006 VND/USD - 26.426 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng thương mại giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.166 - 26.476 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.166 đồng 26.476 đồng VietinBank 26.210 đồng 26.476 đồng BIDV 26.208 đồng 26.476 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.092 - 31.049 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.174 đồng 31.765 đồng VietinBank 30.496 đồng 31.751 đồng BIDV 30.570 đồng 31.712 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 173.05 đồng 184.04 đồng VietinBank 175.31 đồng 183.31 đồng BIDV 176.05 đồng 183.17 đồng

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở mức 97,62.

Trong tuần qua, đồng USD và chỉ số DXY chịu áp lực giảm mạnh khi dữ liệu lao động Mỹ yếu làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Các yếu tố chính trị toàn cầu cũng tác động đến biến động của đồng bạc xanh.

Tại Nhật Bản, việc Thủ tướng Ishiba từ chức khiến đồng Yên suy yếu, tạo lực đỡ nhất thời cho USD/JPY, nhưng không đủ giúp chỉ số DXY phục hồi. Tại Pháp, Thủ tướng Bayrou đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm, càng làm gia tăng sự thận trọng của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, xu hướng chủ đạo vẫn là đồng USD giảm giá so với đồng EUR và Bảng Anh. Kết thúc tuần, chỉ số DXY duy trì xu hướng đi xuống, phản ánh kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách và sự suy giảm niềm tin của thị trường vào sức mạnh đồng bạc xanh.

Trong tuần này, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm khi thị trường tài chính toàn cầu gần như đã định giá cho kịch bản Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách từ ngày 16 đến 17/9.

Trong bối cảnh đó, lợi suất thực của USD có nguy cơ thu hẹp, làm giảm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh trong mắt giới đầu tư quốc tế. Nhìn chung, kịch bản cơ bản vẫn là USD suy yếu trong tuần này, phản ánh cả yếu tố kinh tế trong nước lẫn sự dịch chuyển kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu./.