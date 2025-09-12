Tỷ giá USD hôm nay (12/9): Thế giới suy yếu, trong nước giảm

Sáng ngày 12/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.216 VND/USD, giảm 5 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,29%, hiện ở mức 97,50.

Đồng USD hôm nay giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt như Euro và Yên Nhật. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.010 VND/USD - 26.432 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.172 - 26.482 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.172 đồng 26.482 đồng Vietinbank 26.220 đồng 26.482 đồng BIDV 26.224 đồng 26.482 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.025 - 30.975 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.079 đồng 31.665 đồng Vietinbank 30.521 đồng 31.776 đồng BIDV 30.483 đồng 31.609 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.40 đồng 183.35 đồng Vietinbank 175.74 đồng 183.74 đồng BIDV 175.56 đồng 182.60 đồng

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,50, giảm 0,29%.

Đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt như Euro và Yên Nhật vào ngày thứ Năm, sau khi dữ liệu lạm phát tháng 8 cao hơn dự kiến, củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng USD giảm 0,3% so với đồng Yên, còn 147,09 Yên, trong khi đồng Euro tăng 0,4%, lên 1,1738 USD. Đồng Euro cũng được hỗ trợ phần nào bởi sự suy giảm kỳ vọng về việc cắt giảm thêm lãi suất vay, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất như dự đoán và đưa ra quan điểm lạc quan về tăng trưởng và lạm phát. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Mỹ mới là yếu tố chi phối thị trường ngoại hối.

Đồng USD giảm 0,5% so với Franc Thụy Sĩ, xuống 0,7956; đồng Bảng Anh tăng 0,4% so với USD, lên 1,3578 USD./.