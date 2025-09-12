Thúc đẩy tiếp cận nguồn vốn xanh ngành bao bì Việt Nam

(TBTCO) - Khi thị hiếu người tiêu dùng chuyển dịch nhanh chóng sang bao bì thân thiện với môi trường và các chuẩn mực ESG toàn cầu ngày càng siết chặt, ngành bao bì và in ấn của Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Với việc triển khai các khung chính sách mới như phân loại xanh (green taxonomy) và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), động lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn đang gia tăng đòi hỏi sự đổi mới, nguồn vốn và sự phối hợp liên ngành.

Trong khuôn khổ Triển lãm công nghiệp In ấn & Bao bì Quốc tế Việt Nam 2025 (từ ngày 10-13/9, tại TP. Hồ Chí Minh), Diễn đàn chiến lược VPPNext được đồng tổ chức bởi Chanchao International và CCX Partners, nhằm trực tiếp đáp ứng nhu cầu cấp bách trên. Đây là nền tảng chiến lược, mang sứ mệnh huy động vốn xanh, thúc đẩy đổi mới trong nước và gắn kết chương trình hành động giữa quốc gia và doanh nghiệp cho quá trình chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp Việt Nam.

TS. Nguyễn Thị Diệu Trinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Chiến lược VPPNext, ngày 11/9, TS. Nguyễn Thị Diệu Trinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, trong giai đoạn phát triển 2025-2030, có 4 nghị quyết trụ cột được gọi là “bộ tứ kim cương” để phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu phát triển hai con số. Trong đó, 3/4 nghị quyết (Nghị quyết 57, Nghị quyết 68, Nghị quyết 59) có liên quan đến tương lai phát triển của ngành bao bì, in ấn.

Triển lãm Quốc tế công nghiệp in ấn & bao bì Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 10 - 13/9 tại SECC, TP. Hồ Chí Minh, quy tụ 350 doanh nghiệp với hơn 850 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cụ thể, Nghị quyết số 57/NQ-CP về phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo đòi hỏi sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các viện nghiên cứu cũng như các doanh nghiệp để có thể đáp ứng được mục tiêu phát thải ròng bằng không, cũng như “xanh hóa” các hoạt động sản xuất.

Nghị quyết 59/NQ-CP về tăng cường hội nhập quốc tế là trụ cột hết sức quan trọng của Chính phủ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như khu vực tư nhân có thể thực hiện được mục tiêu tăng trưởng xanh và xanh hóa các hoạt động của mình, được tiếp cận nguồn vốn xanh và tiếp cận thông tin.

Theo TS. Trinh, trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp định hướng phải xanh hóa, giảm dấu chân carbon thì mới có thể tồn tại được ở các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ. Thực tế đã có rất nhiều doanh nghiệp thành công trong việc tiếp cận các nguồn vốn xanh.

Tuy nhiên, thành công này chủ yếu ở các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp khó do hạn chế về mặt tiếp cận vốn. Nhiều ngân hàng thương mại vẫn còn “ngại” thẩm định khoản vốn hay vốn vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa do quá “lắt nhắt”, tốn công sức và không có thông tin, cũng như không có quỹ để giảm thiểu rủi ro cho những khoản vay như vậy.

Các diễn giả thảo luận tại diễn đàn.

Bà cho biết, khi Bộ Tài chính làm việc với các đối tác phát triển, các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường, giảm dấu chân carbon, giảm phát thải khí nhà kính là yêu cầu của đối tác khi cung cấp nguồn ODA. Câu hỏi đặt ra là với các tiêu chuẩn toàn cầu như vậy thì liệu các doanh nghiệp Việt Nam đã đủ năng lực để hấp thụ các nguồn vốn đó chưa? Điều này liên quan đến việc tăng cường năng lực và tính sẵn sàng của các doanh nghiệp.

Ngoài việc huy động các khoản vay lớn, Bộ Tài chính đã đàm phán để có những khoản hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực, kết nối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để các doanh nghiệp này vừa có đủ năng lực, vừa có thêm thông tin, đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ giúp doanh nghiệp xanh hóa các hoạt động của mình.

Đại diện Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính đánh giá cao vai trò của VPPNext- một nền tảng kết nối chính sách, vốn xanh và đổi mới. “VPPNext kết nối Chính phủ, khu vực tài chính và doanh nghiệp cùng ngồi lại. Những nền tảng như vậy đóng vai trò then chốt để biến chiến lược tài chính xanh thành hành động. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều ngân hàng thương mại tham gia và nhiều thỏa thuận đầu tư thực sự được ký kết ngay tại triển lãm” - TS. Nguyễn Thị Diệu Trinh nhấn mạnh.

Diễn đàn VPPNext quy tụ lãnh đạo từ Tetrapak, Visingpack và IFC, cùng nhau phân tích tác động của phân loại xanh vừa được Việt Nam công bố, cách nó định hình tiêu chí cấp vốn và ý nghĩa đối với lĩnh vực sản xuất.

Chia sẻ từ góc độ đối tác phát triển, ông Avinash Kumar - Cố vấn đầu tư tại Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC, thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới) nhận định: “Phân loại xanh của Việt Nam là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy nhiều thỏa thuận tài chính xanh sẽ được ký kết. Tuy nhiên, để chính sách thực sự tạo tác động, cần có những khoản đầu tư lớn nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa- đặc biệt là về kỹ năng, khả năng sẵn sàng đổi mới và truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng”.