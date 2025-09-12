Doanh nghiệp bảo hiểm đẩy mạnh phát triển mạng lưới: Chiến lược tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới thông qua đa dạng hóa kênh phân phối, hợp tác chiến lược, mở rộng chi nhánh, ứng dụng công nghệ số…, để nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời tăng cường sự hiện diện trên thị trường, giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu và xây dựng nền tảng phát triển bền vững.

Đa dạng hóa kênh phân phối

Chubb Life Việt Nam vừa khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity thứ hai tại Thanh Hóa. Đây là bước tiến mới nhất của Chubb Life Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối, cá nhân hóa dịch vụ bảo hiểm và mở ra cơ hội nghề nghiệp cho đội ngũ tư vấn viên địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tư vấn tài chính, bảo vệ thu nhập và quản lý rủi ro của người dân.

Theo đó, mô hình Infinity mang đến cho khách hàng "điểm chạm" toàn diện - từ khâu tìm hiểu, tư vấn, lập kế hoạch tài chính, đến dịch vụ hậu mãi - với quy trình chuẩn hóa, minh bạch và cá nhân hóa.

Mô hình Infinity được thị trường đón nhận tích cực. Ảnh: Hồng Phan

Đại diện Chubb Life Việt Nam cho biết, tính đến nay, kênh Đối tác Kinh doanh Infinity đã có hơn 60 văn phòng trên cả nước, bao gồm cả các tỉnh thành trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh... Riêng với Thanh Hóa - địa phương sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ ở khu vực Bắc Trung Bộ - đã có hai văn phòng Infinity được đưa vào hoạt động chỉ trong một thời gian ngắn.

Với mong muốn phục vụ khách hàng và đội ngũ đại lý tốt hơn, Manulife Việt Nam đã khai trương văn phòng MClass Saigon tại vị trí đắc địa thuộc tòa nhà LIM Tower (9-11 Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh). MClass Saigon tích hợp giữa không gian giao dịch chuyên nghiệp dành cho khách hàng và khu vực làm việc hiện đại của đội ngũ tư vấn viên. Văn phòng mới được thiết kế thông minh và đa chức năng gồm: quầy giao dịch mở, khu vực tư vấn cá nhân, phòng đào tạo, phòng làm việc, không gian tổ chức sự kiện…

Theo bà Tina Nguyễn - Tổng giám đốc Manulife Việt Nam, việc đưa vào hoạt động văn phòng MClass Saigon là bước đi quan trọng trong mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng. “Chúng tôi mong muốn mỗi khách hàng đều cảm nhận được sự chuyên nghiệp, tận tâm và tin cậy khi đến giao dịch. Đây sẽ là nơi làm việc đầy cảm hứng để đội ngũ tư vấn viên phát huy tối đa năng lực” - bà Tina cho biết.

Mới đây, Manulife cũng khai trương văn phòng đại lý MAC (Manulife Agency Center) tại tỉnh Hưng Yên, nhằm mang đến không gian làm việc hiện đại và môi trường đào tạo bài bản dành cho đội ngũ tư vấn viên. Văn phòng mới được kỳ vọng là cầu nối giữa Manulife với lực lượng tư vấn viên tại địa phương, giúp tiếp cận và hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn. Đây cũng là văn phòng MAC đầu tiên trong kế hoạch mở rộng trên toàn quốc, mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp tại Hưng Yên.

Trước đó, Generali Việt Nam và Nam A Bank đã công bố hợp tác nhằm phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Sự kiện hợp tác này khẳng định nỗ lực của Generali Việt Nam và Nam A Bank nhằm mở rộng mạng lưới phân phối, mang đến cho khách hàng những giá trị bền vững thông qua việc khai thác tối đa nguồn lực của hai bên.

Theo thỏa thuận, Generali Việt Nam sẽ cung cấp các sản phẩm - dịch vụ bảo hiểm nhân thọ toàn diện thông qua mạng lưới rộng khắp của Nam A Bank với gần 270 điểm kinh doanh trên cả nước. Hoạt động này sẽ mang đến cho khách hàng của Nam A Bank những giải pháp tài chính toàn diện, hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh giúp phát triển bền vững

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam chia sẻ: Các văn phòng Infinity giúp nâng tầm trải nghiệm khách hàng với hành trình tư vấn được thiết kế riêng, minh bạch, chuyên nghiệp và hướng đến những giá trị dài hạn, đồng thời còn là bệ phóng sự nghiệp dành cho các tư vấn viên. Việc phát triển mô hình Infinity không đơn thuần chỉ là mở rộng quy mô, mà còn là cách định hình lại khả năng tiếp cận bảo hiểm, mở ra cánh cửa thành công mới.

Chubb Life Việt Nam vừa được vinh danh tại hạng mục “Sáng kiến Kênh phân phối Đại lý của năm” (Agency Distribution Channel Initiative of the Year) của Giải thưởng Bảo hiểm châu Á 2025 (Insurance Asia Awards 2025). Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Chubb Life Việt Nam trong việc phát triển mô hình Infinity – hệ thống văn phòng tư vấn tài chính chuyên nghiệp, minh bạch, được thiết kế nhằm chuẩn hóa đội ngũ tư vấn viên, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng.

Việc khai trương văn phòng MClass Saigon cũng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của Manulife. Tại TP. Hồ Chí Minh, văn phòng mới MClass Saigon được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành lựa chọn hàng đầu của người dân trong các giao dịch tài chính, bảo hiểm. Chỉ trong vòng một năm trở lại đây, Manulife đã nâng cấp hàng loạt văn phòng mới tại các tỉnh thành trọng điểm như trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng…

Bà Nguyễn Phương Anh - Tổng giám đốc Generali Việt Nam cho biết: "Ngân hàng Nam Á là đối tác đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối của Generali Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, qua sự kết hợp giữa chiến lược phát triển tài chính bền vững và mạng lưới giao dịch rộng khắp của Ngân hàng Nam Á cùng với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đa dạng và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp của Generali Việt Nam, hai bên sẽ mang đến những giải pháp bảo vệ tối ưu cho khách hàng, đồng thời nâng cao niềm tin của khách hàng đối với bảo hiểm nhân thọ phân phối qua kênh liên kết ngân hàng".

Với sự hợp tác này, khách hàng của Nam A Bank sẽ có cơ hội tiếp cận những sản phẩm bảo hiểm uy tín, chất lượng cao, đa dạng về quyền lợi và phù hợp với nhu cầu tài chính của từng cá nhân và gia đình.

Được biết, tính đến hết năm 2024, Generali đã mở rộng mạng lưới lên hơn 110 văn phòng kinh doanh trên cả nước, phát triển đa dạng các kênh phân phối mới và liên tục đầu tư vào công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm cạnh tranh ngày càng gay gắt và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, việc mở rộng mạng lưới phân phối là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp bảo hiểm tăng trưởng doanh thu hiệu quả, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh mang tới những giá trị tối đa cho khách hàng, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.