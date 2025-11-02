Sôi động sản phẩm bảo hiểm mới, khẳng định xu hướng phát triển bền vững

(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều sản phẩm mới được ra mắt sở hữu tính minh bạch, linh hoạt và ứng dụng công nghệ số sâu rộng. Những đổi mới này đã củng cố niềm tin, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao trong bảo vệ tài chính, sức khỏe của khách hàng.​

Đa dạng sản phẩm bảo hiểm

Đại diện Fubon Life Việt Nam cho biết, công ty vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm bán kèm gia tăng quyền lợi bồi thường trong trường hợp người tham gia bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo: Phúc bảo bổ trợ bệnh hiểm nghèo (CIR01) - một giải pháp tài chính vững vàng, đồng hành cùng cả gia đình vượt qua những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

CIR01 được thiết kế linh hoạt, dễ dàng tích hợp vào các hợp đồng bảo hiểm chính nhằm mở rộng lớp bảo vệ tài chính cho khách hàng và người thân nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt trong những thời điểm cần nhất nguồn tài chính để trang trải chi phí điều trị, phục hồi.

Trước đó, Bảo Việt Nhân thọ cũng ra mắt 2 sản phẩm bảo hiểm liên kết chung “An Tâm Hoạch Định” và “An Khang Như Ý” với quyền lợi bảo hiểm lên đến 25 tỷ đồng cùng những quyền lợi về tích lũy dài hạn.

Dai-ichi Life Việt Nam giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị mới - An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng. Ảnh tư liệu

Theo đó, sản phẩm “An Khang Như Ý” được Bảo Việt Nhân thọ thiết kế nhằm mục đích bảo vệ khách hàng trước rủi ro tử vong với quyền lợi bảo vệ lên đến 300 lần phí bảo hiểm cơ bản, tối đa 25 tỷ đồng; bảo vệ trước rủi ro thương tật toàn bộ vĩnh viễn lên đến 5 tỷ đồng. Đặc biệt, khách hàng có thể kết hợp sản phẩm An Khang Như Ý cùng các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ để gia tăng giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình chỉ trong một hợp đồng bảo hiểm.

Một tên tuổi khác là Shinhan Life Việt Nam cũng đưa ra thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đóng phí định kỳ với tên gọi Shinhan - An Thịnh. Việc ra mắt sản phẩm Shinhan - An Thịnh nằm trong tiến trình thực hiện tầm nhìn nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua đổi mới của Shinhan Life Việt Nam. Sản phẩm cung cấp giải pháp bảo vệ tối ưu kết hợp quyền lợi đầu tư và những quyền lợi cộng thêm, nhằm đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro và bảo vệ tài chính của khách hàng.

Vừa qua, MB Life giới thiệu danh mục sản phẩm mới, gồm bảo hiểm liên kết chung và các gói bổ sung, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu, kế hoạch tài chính. Cụ thể, các gói giải pháp mới của MB Life gồm: sản phẩm chính An Vui Trọn Đời; bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng (gồm 3 phiên bản: trẻ em, tiêu chuẩn, nâng cao); bảo hiểm chăm sóc sức khỏe…

Dễ dàng tham gia qua nền tảng trực tuyến

Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để giúp khách hàng dễ dàng tham gia bảo hiểm qua nền tảng trực tuyến, tăng cường trải nghiệm tiện lợi và chủ động cho khách hàng. Chẳng hạn, Hanwha Life Việt Nam vừa triển khai hệ thống phát hành hợp đồng bảo hiểm tự động. Theo đó, công ty đã tự động hóa toàn bộ quy trình phát hành hợp đồng, từ khâu tạo hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, ký kết, tới thẩm định và phát hành hợp đồng, qua đó, từng bước tái định hình hành trình trải nghiệm của khách hàng theo hướng liền mạch, chủ động và tiện lợi hơn.

Dai-ichi Life Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị mới - An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng, một giải pháp toàn diện kết hợp giữa bảo vệ tài chính và đầu tư hiệu quả. Sản phẩm không chỉ giúp khách hàng chủ động ứng phó trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống, mà còn mang đến cơ hội gia tăng giá trị tài sản hiệu quả thông qua các quỹ đầu tư được quản lý chuyên nghiệp, đa dạng về chiến lược và mức độ chấp nhận rủi ro.

Với việc ứng dụng hàng loạt công nghệ hiện đại như định danh điện tử (eKYC), chữ ký điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI)… vào một luồng quy trình xử lý và phát hành hợp đồng tự động “không giấy” 24/7, chỉ trong 30 phút, khách hàng sẽ có ngay bộ hợp đồng bảo hiểm để được bảo vệ tài chính một cách nhanh chóng và kịp thời.

FWD cũng nâng tầm trải nghiệm khách hàng với hợp đồng bảo hiểm thân thiện, dễ hiểu và ứng dụng di động được số hóa toàn diện, giúp mọi thao tác trở nên nhanh chóng, minh bạch và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Song song với bộ hợp đồng mới, ứng dụng di động của FWD được nâng cấp để mang đến trải nghiệm số hóa tiện lợi hơn. Với giao diện trực quan, tối giản và dễ thao tác, ứng dụng cho phép khách hàng quản lý và theo dõi hợp đồng, tra cứu lịch sử thanh toán và thực hiện các giao dịch bảo hiểm một cách nhanh chóng bất kể thời gian hay địa điểm.

Theo các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, việc triển khai phát hành hợp đồng bảo hiểm tự động giúp cải thiện hành trình trải nghiệm cho khách hàng, đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực trong các khâu kiểm tra chứng từ, thông tin khách hàng, thẩm định hồ sơ..., đồng thời, giúp đội ngũ tư vấn tài chính tiết kiệm thời gian nhập liệu, xử lý giấy tờ thủ công.

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng

Đại diện MB Life cho biết, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ có nhiều thay đổi, từ nhu cầu khách hàng, diễn biến kinh tế cho đến sự điều chỉnh trong khuôn khổ pháp lý, MB Life tiếp tục khẳng định cam kết về sự tin cậy và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm thông qua việc giới thiệu danh mục sản phẩm mới, mang đến nhiều quyền lợi ưu việt và phù hợp với xu hướng thị trường.

Ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ, theo những báo cáo về xu hướng tiêu dùng gần đây và sự biến đổi phức tạp trong tình hình chung, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với thách thức mới và cần có chiến lược khác biệt về sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cũng như tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Tại Shinhan Life Việt Nam, công ty phát triển đa dạng các dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng nhóm khách hàng, góp phần mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn và hạnh phúc.

Có thể thấy, sự sôi động trong việc ra mắt các sản phẩm bảo hiểm mới, cùng với xu hướng số hóa và đa dạng hóa quy trình bảo hiểm không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, mà còn minh chứng cho tiềm năng mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành trong tương lai gần.