Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo mở cửa miễn phí cho học sinh toàn quốc

(TBTCO) - Với mong muốn đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo (FCAM) tại Flamingo Đại Lải Resort chính thức triển khai chương trình “Hành trình kết nối xanh”, mở cửa miễn phí cho các đoàn học sinh và các đoàn khách thuộc khối hiệp hội, cơ quan, doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm từ ngày 29/10/2025 đến 29/4/2026.

Một góc nhỏ Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo.

Là điểm đến tiên phong của mô hình bảo tàng nghệ thuật không gian mở, Dự án Art In The Forest (AIF) và FCAM được xem như không gian nghệ thuật ngoài trời độc đáo bậc nhất Việt Nam, nơi hội tụ hàng trăm tác phẩm điêu khắc, hội họa và sắp đặt của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước. Sau 10 năm hình thành và phát triển, Art In The Forest không chỉ góp phần đưa nghệ thuật đương đại Việt Nam đến gần công chúng, mà còn trở thành một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Flamingo: Phát triển du lịch song hành với giáo dục nghệ thuật và bảo vệ môi trường.

Chương trình “Hành trình kết nối xanh” được thiết kế dành riêng cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trên toàn quốc, cùng các đoàn khách thuộc các đoàn khách thuộc khối hiệp hội, cơ quan, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Khi tham gia, học sinh sẽ có cơ hội dạo bước giữa những không gian nghệ thuật được bao bọc bởi rừng thông, chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc ngoài trời, tìm hiểu về các câu chuyện nghệ thuật gắn liền với thiên nhiên. Bên cạnh đó, các em còn được khám phá khu vui chơi Wonder Park, không gian giải trí xanh của Flamingo, từ đó hình thành tư duy thẩm mỹ, cảm nhận cái đẹp và khơi dậy tình yêu thiên nhiên ngay từ sớm.

Các tác phẩm kích thước rất lớn trong không gian nghệ thuật ngoài trời của AIF.

Các đoàn tham quan cần đăng ký trước ít nhất 5 ngày và xuất trình giấy giới thiệu hoặc thẻ học sinh khi vào cổng. Mỗi đoàn được tham gia một lần trong thời gian chương trình và không áp dụng cho khách lưu trú qua đêm. Đại diện Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo cho biết chương trình này là hành động thiết thực nhằm khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận nghệ thuật trong không gian mở, nơi mỗi chuyến đi không chỉ là một buổi dã ngoại mà còn là hành trình học tập và trải nghiệm.

Cùng với chương trình miễn phí dành cho học sinh trên toàn quốc từ ngày 29/10/2025 đến 29/4/2026, Flamingo cũng giới thiệu nhiều gói tham quan và trải nghiệm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách. Tour tham quan có hướng dẫn viên thuyết minh giúp du khách tìm hiểu về kiến trúc và nghệ thuật của Flamingo. Gói “Ươm mầm tri thức xanh” dành cho học sinh mang đến hành trình trọn vẹn gồm tham quan bảo tàng, vui chơi tại công viên Wonder Park, tham gia workshop sáng tạo, teambuilding, cắm trại và BBQ buổi tối giữa rừng thông. Với nhóm khách người lớn, gói “Hành trình sắc màu nghệ thuật” mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp tham quan FCAM, thư giãn tại Seva Spa, thưởng thức ẩm thực và chèo thuyền kayak trên hồ Đại Lải.

Lớp học sáng tạo mở trong không gian nghệ thuật của Flamingo

Việc triển khai “Hành trình kết nối xanh” nằm trong định hướng dài hạn nhằm nâng cao đời sống văn hóa và thẩm mỹ cộng đồng của Tập đoàn Flamingo. “Chúng tôi tin rằng việc tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm không chỉ giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, mà còn bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng lòng yêu thiên nhiên và ý thức trân trọng cái đẹp” - đại diện Flamingo chia sẻ.

Không chỉ là nơi trưng bày nghệ thuật, AIF và FCAM còn là minh chứng cho sự giao thoa giữa nghệ thuật, kiến trúc và sinh thái, mô hình nghỉ dưỡng xanh mà Flamingo đi đầu tại Việt Nam. Giữa rừng thông bạt ngàn, những tác phẩm điêu khắc trở thành một phần của cảnh quan, khiến mỗi bước chân du khách đều là cuộc đối thoại với thiên nhiên. Với chương trình mở cửa đặc biệt này, Flamingo kỳ vọng bảo tàng sẽ trở thành không gian học tập và truyền cảm hứng, nơi nghệ thuật được chạm đến bằng tất cả giác quan, để mỗi bạn trẻ khi rời Flamingo đều mang theo trong mình một “mầm xanh sáng tạo” cho tương lai./.