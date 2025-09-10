Giá vàng hôm nay (10/9: Giá vàng thế giới hạ nhiệt

Sau phiên tăng mạnh, sáng nay, giá vàng thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong nước, cả vàng miếng, vàng nhẫn ngược chiều tăng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:36:34 sáng 10/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.627,45 USD/oune, giảm 8,88 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,28% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,615 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Với mức giá trên, vàng miếng đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 19,6 triệu đồng/lượng

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 10/9, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 133,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 9/10.

Riêng thương hiệu Phú Quý SJC tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng đà tăng với vàng miếng, vàng nhẫn cũng đồng loạt điều chỉnh tăng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,3 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ và DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 131,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 128,5 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng mua vào so với giá hôm qua và giữ nguyên giá bán ra.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128 - 131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.