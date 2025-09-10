Giá vàng hôm nay (10/9: Giá vàng thế giới hạ nhiệt

|Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:36:34 sáng 10/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.627,45 USD/oune, giảm 8,88 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,28% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,615 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Với mức giá trên, vàng miếng đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 19,6 triệu đồng/lượng
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 10/9, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 133,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 9/10.
Riêng thương hiệu Phú Quý SJC tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Cùng đà tăng với vàng miếng, vàng nhẫn cũng đồng loạt điều chỉnh tăng.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,3 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu PNJ và DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 131,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 128,5 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng mua vào so với giá hôm qua và giữ nguyên giá bán ra.
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128 - 131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.