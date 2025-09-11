Ngày 11/9: Giá heo hơi ổn định ở ba miền trên cả nước

|Giá heo hơi cả ba miền hôm nay duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Ảnh tư liệu
Ngày 11/9, thị trường heo hơi cả ba miền duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Biến động đáng chú ý nhất ghi nhận tại Hải Phòng, khi giá heo tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mức 61.000 đồng/kg - cùng với Phú Thọ là hai địa phương có giá cao nhất cả nước.
Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay phổ biến trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg. Các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên giữ mức 60.000 đồng/kg; Phú Thọ và Hải Phòng đạt 61.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai dừng ở 59.000 đồng/kg; Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Điện Biên duy trì 58.000 đồng/kg. Lai Châu và Sơn La tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất khu vực, 57.000 đồng/kg.
Ở miền Trung - Tây Nguyên, giá heo không có biến động mới, tiếp tục đi ngang trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng giữ mức 59.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đứng ở 58.000 đồng/kg. Các địa phương Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi vẫn đang ở vùng giá thấp nhất khu vực, 57.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, thị trường cũng ổn định khi giá heo hơi dao động từ 59.000 - 60.000 đồng/kg. Đồng Nai, An Giang, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ở mức 59.000 đồng/kg, trong khi Tây Ninh, Đồng Tháp và Cà Mau duy trì mức 60.000 đồng/kg.
Như vậy, giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định trên cả nước. Mức thấp nhất vẫn là 57.000 đồng/kg tại Lai Châu, Sơn La, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; trong khi mức cao nhất là 61.000 đồng/kg tại Hải Phòng và Phú Thọ./.