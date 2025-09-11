Ngày 11/9: Giá heo hơi ổn định ở ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (11/9) ổn định ở cả ba miền trên cả nước sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Biến động đáng chú ý nhất ghi nhận tại Hải Phòng, khi giá heo tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mức 61.000 đồng/kg - cùng với Phú Thọ là hai địa phương có giá cao nhất cả nước.

Giá heo hơi cả ba miền hôm nay duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Ảnh tư liệu

Ngày 11/9, thị trường heo hơi cả ba miền duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Biến động đáng chú ý nhất ghi nhận tại Hải Phòng, khi giá heo tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mức 61.000 đồng/kg - cùng với Phú Thọ là hai địa phương có giá cao nhất cả nước.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay phổ biến trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg. Các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên giữ mức 60.000 đồng/kg; Phú Thọ và Hải Phòng đạt 61.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai dừng ở 59.000 đồng/kg; Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Điện Biên duy trì 58.000 đồng/kg. Lai Châu và Sơn La tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất khu vực, 57.000 đồng/kg.

Ở miền Trung - Tây Nguyên, giá heo không có biến động mới, tiếp tục đi ngang trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng giữ mức 59.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đứng ở 58.000 đồng/kg. Các địa phương Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi vẫn đang ở vùng giá thấp nhất khu vực, 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường cũng ổn định khi giá heo hơi dao động từ 59.000 - 60.000 đồng/kg. Đồng Nai, An Giang, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ở mức 59.000 đồng/kg, trong khi Tây Ninh, Đồng Tháp và Cà Mau duy trì mức 60.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định trên cả nước. Mức thấp nhất vẫn là 57.000 đồng/kg tại Lai Châu, Sơn La, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; trong khi mức cao nhất là 61.000 đồng/kg tại Hải Phòng và Phú Thọ./.