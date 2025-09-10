Ngày 10/9: Giá bạc Phú Quý ngược chiều tăng

Sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu giảm. Trong nước, giá bạc tại các cửa hàng cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh giảm theo, riêng giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) ngược chiều tăng.

Sáng 10/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,883 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 10/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.586.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.635.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 9/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức

1.305.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.339.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 9/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.307.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.344.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 7.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 9/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 10/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.305.000 1.339.000 1.307.000 1.344.000 1kg 34.798.000 35.696.000 34.850.000 35.847.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.313.000 1.347.000 1.314.000 1.352.000 1 kg 35.004.000 35.908.000 35.046.000 36.059.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 10/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.586.000 1.635.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 42.293.228 43.599.891

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:05:21 sáng 10/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,883 USD/oune, giảm 0,451 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 9/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.077.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.082.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 14.000 đồng/oune ở chiều mua vào 15.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 9/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:05:21 sáng 10/9/2025

Trong tuần qua, giá bạc tăng 3,27%, lên mức cao nhất kể từ năm 2011 và nối dài chuỗi 5 tuần đi lên. Theo nhà phân tích James Hyerczyk, động lực chính đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm cắt giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu giảm và đồng đô la Mỹ (USD) suy yếu.

"Bạc đang tiến gần vùng kháng cự quan trọng 44,22 USD/ounce, cho thấy người mua vẫn chiếm ưu thế dù nhu cầu công nghiệp còn nhiều lo ngại", ông James Hyerczyk nói.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng, bạc vẫn bị kìm hãm bởi nỗi lo nhu cầu suy yếu trong điện tử, năng lượng mặt trời và ô tô, khi kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm và bất ổn thuế quan kéo dài.

"Những nỗi lo nhu cầu suy yếu này khiến bạc kém nổi bật hơn vàng dù lãi suất đang thuận lợi", ông cho biết./.