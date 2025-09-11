Ngày 11/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đồng loạt giảm

Giá cao su hôm nay (11/9) trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đồng loạt giảm. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải giảm 1%; Thái Lan giảm 1,3%; Nhật Bản giảm 0,3%; trên sàn SGX - Singapore giảm nhẹ 0.30 cent/kg.

Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su trên các sàn lớn châu Á đồng loạt giảm. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 1% (155 Nhân dân tệ) về mức 15.170 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm nhẹ 1,3% (0,92 Baht) về mức 68,42 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 0,3% (1 Yên) về mức 322,8 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm nhẹ 0.30 cent/kg, về mức 173.80 cent/kg.

Giá cao su trên các sàn châu Á giảm do chịu áp lực từ doanh số ngành ô tô trì trệ tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ cao su tự nhiên lớn nhất thế giới, kết hợp với đồng Yên tăng giá.

Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) giảm 335 Nhân dân tệ, tương đương 2,79%, xuống còn 11.690 Nhân dân tệ/tấn.

Ngành ô tô Trung Quốc đang gặp khó khăn. Nhà sản xuất lớn BYD ghi nhận nhiều tháng liên tiếp giảm doanh số và sản lượng. Tương tự, toàn ngành ô tô Trung Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh số chậm nhất trong 7 tháng, chỉ tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8. Chính phủ vẫn đang nỗ lực kiềm chế các cuộc chiến giảm giá khốc liệt trong ngành.

Doanh thu ô tô tác động trực tiếp đến sản lượng sản xuất, trong đó việc sản xuất lốp xe sử dụng cao su là nguyên liệu chính. Giá ô tô giảm do cạnh tranh gay gắt cũng tạo sức ép giảm lên giá lốp cao su.

Bên cạnh đó, đồng Yên Nhật tăng 0,3% so với USD, đạt 147,12 JPY/USD, khi thị trường đồn đoán về người kế nhiệm Thủ tướng Shigeru Ishiba vừa từ chức.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.