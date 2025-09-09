Ngày 9/9: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (9/9) có xu hướng giằng co trong biên độ hẹp khi giới đầu tư đang thận trọng quan sát thêm về tình hình cung cầu cao su thiên nhiên toàn cầu. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ ổn định.

Giá cao su thế giới hôm nay có xu hướng giằng co trong biên độ hẹp.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,1% (245 Nhân dân tệ) lên mức 15.218 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 đi ngang mức 69,45 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,3% (1 Yên) lên mức 327 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 kỳ giao tháng 10/2025 giảm 1.70 cent, đạt mức 177 cent/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.