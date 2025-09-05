Ngày 5/9: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (5/9) biến động trái chiều. Cụ thể, tại Nhật Bản và Thái Lan giá tăng nhẹ, trong khi Trung Quốc và Singapore quay đầu giảm, cho thấy xu hướng trái chiều trước tác động cung - cầu và yếu tố kinh tế toàn cầu. Trong nước, các doanh nghiệp lớn duy trì ổn định giá thu mua cao su.

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,13% (20 Nhân dân tệ) về mức 15.005 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 tăng 0,2% (0,11 Baht) lên mức 69,94 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 1,3% (4 Yên) lên mức 323,9 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 kỳ giao tháng 10/2025 giảm 1.10 cent/kg, xuống mức 173.80 cent/kg.

Giới giao dịch cho biết, triển vọng nhu cầu cao su thiên nhiên năm 2025 được Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên đánh giá tích cực, bất chấp rủi ro thiếu hụt nguồn cung do mùa mưa. Kỳ vọng gói kích thích kinh tế mới từ Trung Quốc cũng củng cố tâm lý thị trường, song đà tăng vẫn bị kìm hãm bởi dữ liệu kinh tế yếu từ nước này cùng sự bất định về chính sách thương mại Mỹ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg./.