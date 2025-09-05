Nhận diện biến số tác động thị trường chứng khoán tháng 9

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 9/2025 với tâm thế lạc quan, khi VN-Index đã vượt mốc 1.680 điểm trong tháng 8, tiệm cận vùng đỉnh lịch sử 1.700 điểm. Những kỳ vọng về chính sách tiền tệ quốc tế, tiến trình nâng hạng thị trường, cùng sức cầu nội địa mạnh mẽ đang tạo bệ đỡ vững chắc cho xu hướng tăng điểm. Tuy vậy, thị trường cũng đối mặt với áp lực chốt lời tại vùng đỉnh.

Kỳ vọng nâng hạng hỗ trợ xu hướng

Thị trường chứng khoán khép lại tháng 8/2025 với đà tăng ấn tượng, VN-Index vượt 1.680 điểm, thanh khoản liên tiếp lập kỷ lục. Sau chuỗi tăng hơn 600 điểm trong 4 tháng qua, VN-Index đang chạm vùng 1.700 điểm lịch sử. Từ đầu quý III/2025, thanh khoản bình quân của thị trường đạt khoảng 42.000 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 100% so với nửa đầu năm. Tuy nhiên, trái với diễn biến dòng vốn nội tham gia tích cực, giao dịch nhà đầu tư ngoại lại quay trở lại xu hướng bán ròng, với con số kỷ lục nhất từ trước đến nay.

Về mặt định giá, hệ số P/E (giá thị trường/thu nhập mỗi cổ phiếu) của VN-Index hiện khoảng 15 lần, chỉ nhỉnh hơn một chút so với trung bình 10 năm, nhưng đang ở mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Theo Công ty Chứng khoán MBS, mặc dù mức định giá hiện tại vẫn thấp hơn so với thời điểm năm 2021 khi VN-Index ở vùng 1.500 điểm, song định giá thị trường Việt Nam đang cao hơn so với một số nước trong khu vực như Singapore (14,6 lần), Malaysia (14,4 lần), Indonesia (12 lần).

Nhà đầu tư đang lạc quan với thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Ảnh: DUY DŨNG

Dù vậy, giới phân tích cũng cho rằng dòng tiền lớn đổ vào thị trường suốt thời gian qua không đơn thuần chờ P/E đạt 15 lần, mà họ kỳ vọng nhiều hơn vào tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết. Ngoài ra, với triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục tăng trưởng, định giá dài hạn của thị trường vẫn còn hấp dẫn.

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta dự báo, nhiều biến số sẽ tác động đến thị trường trong tháng 9. Dù vậy, nhà đầu tư đang lạc quan với thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. VN-Index tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng so với chứng khoán thế giới và các kênh đầu tư khác.

Một trong những động lực lớn duy trì đà tăng của chứng khoán là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9/2025, với xác suất 87,6%. Những phát biểu gần đây cho thấy Fed ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng và việc làm, từ đó củng cố niềm tin thị trường.

Thị trường cũng đang đặt niềm tin rất lớn về khả năng nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên lên thị trường mới nối. Việt Nam nhiều khả năng sẽ được FTSE Russell nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 9. Sự kiện này có thể tạo dòng vốn ngoại quy mô lớn, vừa cải thiện thanh khoản, vừa nâng định giá, song cũng có thể khiến thị trường rung lắc ngắn hạn khi các quỹ thực hiện tái cơ cấu danh mục.

Chọn lọc nhóm ngành triển vọng

Cũng nhận định về yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán tháng 9/2025, bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, tháng 9 sẽ chứng kiến sự sôi động từ cả yếu tố trong và ngoài nước. Việc Fed có khả năng hạ lãi suất, cùng với đẩy mạnh đầu tư công trong nước sẽ là điểm tựa chính cho thị trường.

Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại hiện đã giảm xuống dưới 15% Trong tháng 8, khối ngoại bán ròng hơn 42.000 tỷ đồng, mức cao kỷ lục. Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại hiện đã giảm xuống dưới 15%, mức thấp nhất trong 5 năm qua. Tính từ đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 78.000 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, tổ chức trong nước ghi nhận mua ròng gần 9.450 tỷ đồng trong 8 tháng, trở thành điểm tựa quan trọng cân bằng cung, cầu thị trường.

Bà Liên cho biết thêm, kết quả kinh doanh quý III còn khá sớm để đánh giá, do đa số doanh nghiệp chỉ mới công bố báo cáo kiểm toán quý II vào tháng 8. Tuy nhiên, áp lực có thể gia tăng vào cuối tháng 9 khi thông tin kết quả kinh doanh rò rỉ và mặt bằng giá cổ phiếu đã phần nào phản ánh kỳ vọng. Trong khi đó, tiến trình nâng hạng thị trường theo FTSE cũng đang được theo dõi sát sao. Nếu có thông tin tích cực, kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, qua đó hỗ trợ thêm cho xu hướng tăng điểm của thị trường.

Chia sẻ về nhóm ngành triển vọng, ông Đinh Minh Trí - Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset nhận định, sẽ có 5 nhóm ngành đáng chú ý.

Thứ nhất là nhóm chứng khoán, với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV và quý V khởi sắc nhờ triển vọng nâng hạng, giá trị giao dịch thị trường tăng mạnh giúp doanh thu môi giới, tự doanh và cho vay margin cải thiện.

Thứ hai là nhóm ngân hàng, kỳ vọng nhiều ngân hàng sẽ đạt mức tăng trưởng trên 20% nhờ động lực từ tăng trưởng tín dụng của cả ngành dự báo ở mức 16% cho năm 2025.

Thứ ba là nhóm xây dựng đầu tư công và vật liệu xây dựng (như thép), đây là nhóm cổ phiếu sẽ hưởng lợi từ chu kỳ thúc đẩy hoạt động đầu tư công khắp cả nước, bên cạnh đó là sự phục hồi của hoạt động phát triển bất động sản.

Thứ tư là nhóm cảng biển và logistics khi tăng trưởng xuất nhập khẩu vẫn đang duy trì mức tăng hai con số trong 7 tháng đầu năm 2025, giúp hoạt động nhóm doanh nghiệp này kỳ vọng tích cực, cùng pha với đà tăng trưởng kinh tế dự báo vượt 8% trong năm 2025.

Cuối cùng là nhóm bán lẻ, khi nền kinh tế phục hồi tích cực, thu nhập người dân cải thiện thì dự báo hoạt động kinh doanh nhóm bán lẻ sẽ tiếp tục phục hồi mạnh trong thời gian tới, đặc biệt nửa cuối 2025 và năm 2026.

Có thể thấy, các yếu tố vĩ mô hiện tại cho thấy tháng 9 nhiều khả năng sẽ tiếp tục là giai đoạn tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi sát các yếu tố rủi ro tiềm tàng như diễn biến của cuộc họp Fed, thông tin về tiến độ nâng hạng thị trường và khả năng chốt lời sau nhịp tăng mạnh của VN-Index.