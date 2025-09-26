Niềm tin thị trường củng cố nhờ lợi nhuận doanh nghiệp và dòng tiền ngoại

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán bước qua giai đoạn nhiều biến động nhưng vẫn khẳng định triển vọng tích cực, khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng gần 30%, dòng vốn tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy mạnh.

VN-Index vượt kỳ vọng nhờ dòng tiền mới

Nhìn lại chặng đường 9 tháng đầu năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều biến động quan trọng, phản ánh sự đan xen giữa tác động chính sách trong và ngoài nước cùng khả năng thích ứng linh hoạt của nền kinh tế. Những kỳ vọng đặt ra từ đầu năm dần được kiểm chứng bằng kết quả thực tế, khi VN-Index liên tục chinh phục những cột mốc mới, vượt xa phần lớn dự báo ban đầu của giới phân tích. Dù có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn, giới chuyên gia vẫn cho rằng, triển vọng trung và dài hạn duy trì tích cực nhờ động lực tăng trưởng nội tại và định hướng chính sách rõ ràng từ Chính phủ.

Theo bà Đỗ Minh Trang - Giám đốc Phòng Phân tích và Chiến lược thị trường ACBS, năm 2025 là một thử thách đặc biệt đối với công tác dự báo. Nếu như các năm trước, việc xây dựng kịch bản đầu năm và rà soát giữa năm thường mang lại độ chính xác cao, thì năm nay, chỉ sau vài tháng, nhiều nhận định đã nhanh chóng lỗi thời. Nguyên nhân chính đến từ những thay đổi liên quan đến chính sách thuế áp dụng từ tháng 4, khiến triển vọng thị trường có sự điều chỉnh lớn so với kịch bản cũ.

Các chuyên gia trao đổi tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam VWAS 2025. Ảnh: Đức Thanh.

Đầu năm, ACBS dự báo VN-Index vận động quanh vùng 1.450–1.500 điểm. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu và logistics tăng trưởng vượt kỳ vọng nhờ hiệu ứng “đẩy hàng trước thuế”, kết hợp với lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết khả quan, đã đưa VN-Index tiến sát ngưỡng 1.700 điểm chỉ trong nửa đầu năm.

Theo chuyên gia ACBS, ngưỡng 1.700 điểm chưa phải dấu hiệu cho thấy thị trường bị định giá quá cao, mà chỉ phản ánh mặt bằng trung vị của định giá. Nếu giải ngân đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ, GDP năm nay có thể đạt 8,3–8,5%. Trong đó, riêng đầu tư công có thể đóng góp khoảng 2 điểm phần trăm, tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực như tiêu dùng và dịch vụ.

Về nhóm ngành, theo bà Trang, hai ngành then chốt là ngân hàng và bất động sản tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Ngân hàng, vốn chiếm tới 50–55% tổng lợi nhuận toàn thị trường, ghi nhận tín dụng tăng trưởng ổn định.

Trong khi đó, bất động sản, vốn được dự báo hồi phục chậm, lại có kết quả khả quan hơn nhiều. Nhờ vậy, tổng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nửa đầu năm tăng gần 30%, tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng của VN-Index.

Dưới góc độ phân tích, TS. Lê Đức Khánh – Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán VPS cho rằng, việc đánh giá thị trường không chỉ dừng lại ở bối cảnh vĩ mô, mà còn phải gắn liền với mục tiêu quản trị danh mục. Theo đó, tỷ giá, lãi suất, chính sách tiền tệ hay dòng vốn đều có ảnh hưởng, nhưng yếu tố then chốt vẫn là lựa chọn đúng doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng và sinh lời.

Từ thực tế quan sát, TS. Khánh cho biết, sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài đối với Việt Nam vẫn duy trì rất lớn. Điểm khác biệt trong năm nay là sự bùng nổ thanh khoản, khi dòng tiền đổ vào mạnh mẽ và nhiều phiên giao dịch đạt giá trị hàng tỷ USD.

“Không ít cổ phiếu ngân hàng đã vượt đỉnh lịch sử, tạo nên bức tranh sôi động chưa từng có. Bên cạnh đó, dòng tiền hiện không còn tập trung quá nhiều vào nhóm Blue Chip quen thuộc, mà bắt đầu dịch chuyển sang những ngành chưa tăng trưởng mạnh, mở rộng nền tảng cho sự phát triển bền vững” - TS. Khánh nhận định.

Triển vọng sáng nhưng rủi ro còn hiện hữu

Nhìn về triển vọng trong thời gian tới, chuyên gia từ VPS cho rằng, mặc dù số lượng nhà đầu tư hiện còn khiêm tốn so với quy mô dân số, nhưng dòng tiền mới liên tục chảy vào đang mở ra dư địa phát triển lớn. Xét trên góc độ kỹ thuật, VN-Index đã vượt đỉnh 1.500 điểm của năm 2022 và đang hướng đến vùng kháng cự quanh 1.800 điểm. Các nhịp điều chỉnh, như trong tháng 9 vừa qua, chỉ được xem là giai đoạn tích lũy trước một chu kỳ tăng trưởng mới.

VN-Index hướng đến 1.800 điểm trong chu kỳ tích lũy và tăng trưởng mới. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, song song với triển vọng tích cực, việc lựa chọn cổ phiếu từ cuối quý III đến đầu quý IV cần thận trọng hơn, ưu tiên nhóm có định giá hợp lý và triển vọng tăng trưởng thực sự. Đây cũng là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Ở một khía cạnh khác, TS. Khánh cũng chỉ ra hạn chế lớn trên thị trường là sự áp đảo về số lượng nhưng thiếu kinh nghiệm của nhà đầu tư cá nhân. Đây vừa là động lực, vừa là rủi ro. Với tâm lý tìm kiếm lợi nhuận nhanh qua giao dịch ngắn hạn, nhiều người dễ đưa ra quyết định vội vàng.

“Khi thị trường điều chỉnh, tâm lý hoảng loạn dẫn tới bán tháo, trong khi giá cổ phiếu có thể nhanh chóng hồi phục, khiến kết quả đầu tư cá nhân chịu ảnh hưởng tiêu cực. Việc phân tán vốn vào quá nhiều mã cổ phiếu mà không có chiến lược rõ ràng, đi kèm sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức, càng làm gia tăng rủi ro” – TS.Khánh phân tích.

Để đầu tư hiệu quả, theo TS. Khánh, nhà đầu tư cần xây dựng tư duy đúng đắn: kiểm soát việc mua bán hợp lý, kiên nhẫn nắm giữ trong dài hạn, chấp nhận mức sinh lời ổn định thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Thị trường chứng khoán vốn dĩ phức tạp, đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng và chiến lược bền vững. Nếu duy trì sự bình tĩnh và quản trị rủi ro hợp lý, nhà đầu tư không chỉ đạt hiệu quả ổn định mà còn góp phần vào sự phát triển dài hạn của thị trường.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2025 đã chứng minh sức bật đáng kể của chứng khoán Việt Nam, từ kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp, sự điều hành linh hoạt của chính sách, cho đến dòng tiền dồi dào chảy vào thị trường. Dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách, song triển vọng trung và dài hạn đang được củng cố. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần nhìn thị trường bằng con mắt tỉnh táo, chọn đúng cơ hội và kiên định với chiến lược dài hạn, thay vì chạy theo biến động ngắn hạn. Đây cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà các chuyên gia nhấn mạnh, trong bối cảnh chứng khoán Việt Nam đang đứng trước vận hội mới để bứt phá.