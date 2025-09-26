Niềm tin và chiến lược dài hạn tạo sức bật cho chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Giới chuyên gia cho rằng thị trường đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, trong đó kỷ luật, niềm tin và chiến lược dài hạn sẽ là chìa khóa để tận dụng cơ hội và kiểm soát rủi ro.

Dòng vốn và nền tảng củng cố sức bật

Trong bức tranh tổng thể của thị trường chứng khoán Việt Nam, sau giai đoạn tăng trưởng nhanh, những biến động và nhịp điều chỉnh gần đây được xem là hiện tượng bình thường trong tiến trình phát triển. Ông Đặng Thanh Tùng - Giám đốc Nghiệp vụ Dragon Capital Việt Nam nhấn mạnh, đây không phải tín hiệu đáng lo ngại mà phản ánh sự trưởng thành, giúp thị trường củng cố nền tảng và tiến gần hơn đến sự phát triển bền vững. Chính những dao động này tạo điều kiện để thị trường điều tiết hợp lý, hấp thụ thông tin và chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng mới.

Những yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn cũng đang được đánh giá tích cực. Theo đó, xu hướng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới được kỳ vọng sẽ giảm bớt chi phí vốn, từ đó khuyến khích dòng tiền tìm đến các kênh tài sản rủi ro như chứng khoán.

Các chuyên gia tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam VWAS 2025. Ảnh: Đức Thanh.

Bên cạnh đó, đà phục hồi kinh tế trong nước với sự tăng trưởng ở cả công nghiệp và dịch vụ tiếp tục là bệ đỡ quan trọng cho lợi nhuận doanh nghiệp. Đặc biệt, tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi có những bước tiến rõ rệt, mở ra triển vọng thu hút thêm dòng vốn ngoại.

Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn hạn chế về số lượng cổ phiếu niêm yết, khiến cơ hội lựa chọn còn giới hạn. Dù vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp tiềm năng chuẩn bị lên sàn, góp phần mở rộng quy mô và nâng cao sức hấp dẫn.

“Trong bối cảnh đó, việc chọn lọc những doanh nghiệp có nền tảng tốt, hiệu quả kinh doanh ổn định và triển vọng tăng trưởng dài hạn là yếu tố then chốt. Khi Việt Nam được nâng hạng, thị trường sẽ trở thành điểm đến của nhiều định chế tài chính quốc tế, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho dòng vốn ngoại” - ông Tùng nhận định.

Trên thực tế, thị trường từng chịu áp lực bán ròng kéo dài từ khối ngoại, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và dòng tiền. Nhưng những tín hiệu gần đây cho thấy lực mua ròng đã quay trở lại, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đang dần được củng cố. Điều này cũng cho thấy hiệu quả từ những nỗ lực ổn định chính sách và cải cách hạ tầng của cơ quan quản lý.

Chiến lược dài hạn mở dư địa tăng trưởng

Ở góc nhìn dài hạn, ông Tùng đánh giá triển vọng giai đoạn 2025–2030 là khả quan. Việt Nam đang đặt ra các mục tiêu phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, đồng thời thúc đẩy cải cách hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán để tiệm cận các tiêu chuẩn MSCI, FTSE.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới nhóm thị trường mới nổi nâng cao, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy những nền kinh tế duy trì tăng trưởng mạnh mẽ thường đi kèm với sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng cao và cổ phiếu được định giá lại ở mức hấp dẫn hơn.

Ảnh minh hoạ.

Song hành với cơ hội, chuyên gia Dragon Capital cũng thẳng thắn nhìn nhận biến động là điều không thể tránh khỏi. Nhà đầu tư chỉ có thể biến thách thức thành cơ hội nếu kiên định với tầm nhìn dài hạn và xây dựng chiến lược hợp lý. Đây cũng là định hướng đầu tư mà Dragon Capital áp dụng, dựa trên việc lựa chọn doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cốt lõi, triển vọng tăng trưởng vững chắc và khả năng tạo ra giá trị thực chất. Danh mục được điều chỉnh linh hoạt nhằm thích ứng với biến động, vừa đảm bảo quản trị rủi ro, vừa duy trì hiệu quả bền vững.

Đồng quan điểm, ông Trần Vinh Quang – Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) cho rằng, có ba yếu tố cốt lõi giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược hiệu quả. Trước hết là niềm tin vào thị trường chứng khoán Việt Nam, bởi xu hướng dài hạn vẫn đi lên dù đôi khi chịu tác động bởi thông tin bán ròng.

Yếu tố thứ hai là sự tôn trọng thị trường, nghĩa là hành động dựa trên tín hiệu thực tế thay vì cảm tính. Khi thị trường hưng phấn có thể gia tăng đầu tư, nhưng khi chững lại hoặc điều chỉnh, cần giảm tốc hoặc quan sát. Ngay cả những cổ phiếu tốt nếu thiếu dòng tiền cũng khó tăng, do đó tín hiệu thị trường luôn phải được coi trọng.

Cuối cùng, mỗi nhà đầu tư cần xây dựng bộ nguyên tắc phù hợp với bản thân và kiên định thực hiện. Niềm tin đúng, thái độ đúng và tư duy đúng sẽ giúp hạn chế rủi ro phổ biến, đồng thời tận dụng cơ hội tốt hơn.

Từ quan điểm của các chuyên gia, có thể thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở trong giai đoạn củng cố, chuẩn bị cho sự phát triển mới. Biến động không phải là rào cản, mà là phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Với sự hỗ trợ từ chính sách, quyết tâm nâng hạng thị trường của hính phủ, cùng chiến lược đúng đắn từ phía nhà đầu tư, chứng khoán Việt Nam có cơ sở vững chắc để hướng tới một giai đoạn tăng trưởng bền vững trong những năm tới.