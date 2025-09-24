Cơ hội bứt phá cho thị trường vốn và hạ tầng Việt Nam trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Từ mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 8% đến việc thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm, Việt Nam đang khẳng định quyết tâm cải cách thể chế đi trước, kết hợp giải pháp thị trường để tạo dựng nền tảng phát triển bền vững.

Sáng ngày 24/9 tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị “Thúc đẩy đầu tư hạ tầng bền vững tại Việt Nam: Công cụ bảo lãnh tín dụng - Câu chuyện thành công và Tiềm năng bứt phá” đã diễn ra, đánh dấu sự hợp tác lần đầu giữa PIDG, GuarantCo, Moody’s Ratings và VIS Rating.

Hội nghị quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà đầu tư tổ chức, tổ chức phát hành và cơ quan quản lý nhằm chia sẻ góc nhìn chiến lược về việc sử dụng công cụ bảo lãnh tín dụng, xếp hạng tín nhiệm để khai thông dòng vốn, thúc đẩy đổi mới cấu trúc trái phiếu và phát triển thị trường vốn bền vững. Hội nghị cũng mở ra cơ hội kết nối và trao đổi kinh nghiệm về xu hướng tài chính gắn với phát triển hạ tầng.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Đức Hiếu - Thành viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhấn mạnh rằng để nhìn nhận rõ hơn định hướng phát triển kinh tế - xã hội, trước hết cần quan sát cơ chế điều hành tăng trưởng hằng năm của Việt Nam. Quốc hội luôn là cơ quan xác lập chỉ tiêu tăng trưởng GDP, tạo cơ sở cho Chính phủ hoạch định chính sách. Cuối năm 2024, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 được đặt ở mức 6,5–7%, song đến tháng 2/2025, Chính phủ đã trình Quốc hội điều chỉnh lên ít nhất 8%, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ đồng thời triển khai nhiều giải pháp, trong đó cải cách thể chế và môi trường kinh doanh được coi là nhiệm vụ số một. Đây là bước đi nhằm tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh và thu hút vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt hạ tầng giao thông, tiếp tục được xác định là trụ cột chiến lược. Những công trình liên vùng, mang tính quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến cao tốc trọng điểm hay hệ thống cảng hàng không đang được đẩy mạnh nhằm tạo sức bật mới cho tăng trưởng.

Đáng chú ý, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tổng vốn dự kiến khoảng 67 tỷ USD, cùng với nhiều dự án hạ tầng quan trọng khác. Song song với đó, việc sửa đổi Luật Đường sắt nhằm mở rộng khả năng huy động nguồn lực xã hội, đơn giản hóa thủ tục đầu tư và vận hành đã khẳng định quyết tâm cải cách thể chế đi cùng các quyết sách đầu tư.

“Từ năm 2025, cải cách thể chế được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu, phải đi trước để mở đường, thay vì chỉ đồng hành cùng tăng trưởng. Chính nhờ định hướng này, các dự án hạ tầng quy mô lớn mới có thể triển khai nhanh, hiệu quả hơn và củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào tính nhất quán của chính sách Việt Nam” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Nhìn từ những quyết sách của Quốc hội và Chính phủ trong năm 2025, có thể thấy cải cách thể chế và đầu tư hạ tầng đang được đặt ở vị trí trung tâm, trở thành điều kiện tiên quyết để đạt mục tiêu tăng trưởng.

Chính trong bối cảnh đó, hội nghị “Thúc đẩy đầu tư hạ tầng bền vững tại Việt Nam: Công cụ bảo lãnh tín dụng - Câu chuyện thành công và Tiềm năng bứt phá” càng cho thấy ý nghĩa thiết thực khi tập trung bàn thảo về công cụ bảo lãnh tín dụng, xếp hạng tín nhiệm và vốn xanh, coi đây là giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực xã hội, gia tăng niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy triển khai các dự án quy mô lớn. Sự đồng hành giữa quyết tâm chính trị và sáng kiến thị trường được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi bền vững cho hạ tầng Việt Nam trong giai đoạn tới.