Chứng khoán phái sinh ngày 30/1: Chênh lệch dương duy trì trước nhịp hồi phục của VN30

(TBTCO) - VN30 nối dài nhịp hồi phục cùng thanh khoản cải thiện. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, sắc xanh vẫn áp đảo với chênh lệch dương tiếp tục được duy trì.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 ghi nhận diễn biến tích cực hơn so với thị trường cơ sở, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Hợp đồng VN30F2602 đóng cửa tại 2.035,0 điểm, cao hơn chỉ số VN30 cơ sở +5,19 điểm, đưa chênh lệch quay lại trạng thái dương. Tương tự, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 3/2026 và tháng 9/2026 cũng duy trì mức chênh lệch dương lần lượt +0,69 điểm và +5,09 điểm. Trong khi đó, giá hợp đồng tương lai VN100 giữ trạng thái chênh lệch dương ở kỳ hạn ngắn nhưng chuyển sang trạng thái chênh lệch âm ở các kỳ hạn dài do tăng chậm hơn mức tăng của chỉ số cơ sở.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn gần VN30F2602 với hơn 187.000 hợp đồng được giao dịch. Đây vẫn là mức tương đối thấp so với mức bình quân tháng 1/2026.

Khối lượng mở (OI) của kỳ hạn gần chỉ biến động nhẹ. Với các hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 2/2026 tới, các nhà đầu tư vẫn có vị thế nắm giữ qua đêm tại gần 42.570 hợp đồng.

Trạng thái chênh lệch dương duy trì ở phần lớn các hợp đồng

Chênh lệch dương tiếp tục được duy trì ở khá nhiều kỳ hạn cho thấy nhà đầu tư đặt cược vào khả năng duy trì nhịp hồi phục kỹ thuật của VN30-Index sau hai phiên tăng liên tiếp. Nối tiếp đà tăng sau phiên đảo chiều hôm qua, chỉ số VN30 mở cửa trong sắc xanh và giữ trên mốc tham chiếu trong phần lớn phiên giao dịch. Sự hồi phục của nhóm cổ phiếu Vingroup góp phần quan trọng giúp giảm áp lực từ bên bán, qua đó hỗ trợ chỉ số duy trì trạng thái tăng nhẹ trong phần lớn thời gian phiên sáng, dù có những nhịp rung lắc quanh tham chiếu. Các cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ như BID, TPB, TCB, MWG giao dịch tích cực ở phiên chiều tăng xấp xỉ 3%, giúp VN30 duy trì mức tăng hơn 10 điểm và thiết lập vùng điểm cao nhất trong phiên.

Dù có sự phân hóa rõ nét hơn khi cổ phiếu hai ông lớn Hoà Phát (HPG) và FPT giảm trên 1%, cùng VHM và GVR quay đầu giảm nhẹ, VN30-Index vẫn giữ được đà hồi phục nhờ lực bán không quá quyết liệt. Kết phiên, chỉ số VN30 đóng cửa tại 2.029,81 điểm, tăng 10,83 điểm so với phiên trước. Thanh khoản cải thiện với tổng giá trị giao dịch đạt 17.690 tỷ đồng. Đây cũng là phiên tăng thứ hai liên tiếp của VN30 đi kèm sự nhích lên của khối lượng giao dịch./.