VCS ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 832 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Vicostone (mã Ck: VCS) vừa công bố ước thực hiện doanh thu thuần và lợi nhuận hợp nhất quý IV/2025 và cả năm 2025 với doanh thu thuần quý IV là 1.067 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế ước tính đạt gần 224 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, VCS ước tính doanh thu thuần đạt 4.129 tỷ đồng, giảm 4,5% và lợi nhuận trước thuế đạt 832 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2024. ﻿ Vicostone cho biết, ﻿hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, kết quả sản xuất kinh doanh của Vicostone chịu tác động đáng kể từ bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ và châu Âu.

Trong năm 2025, thị trường bất động sản và xây dựng nhà ở tại các khu vực này tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi giá bất động sản duy trì ở mức cao, trong khi chi phí vật liệu xây dựng và nhân công gia tăng. Những yếu tố này làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng, tác động trực tiếp đến quyết định đầu tư, hoạt động xây mới – cải tạo nhà ở, đồng thời ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản.

Gian hàng Vicostone Canada Inc. tại triển lãm IDS Toronto 2026.

Dù vậy, Vicostone đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực tại các thị trường trọng điểm. Tại thị trường Mỹ, nhờ triển khai tái cấu trúc hệ thống phân phối thương hiệu Vicostone từ năm 2024, đến năm 2025, mạng lưới đại lí của Vicostone đã đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng trên toàn bộ các bang tại Mỹ.

Tại thị trường Canada, Vicostone ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025 nhờ đẩy mạnh các hoạt động marketing và xúc tiến bán hàng, kết hợp với các chính sách hỗ trợ từ phía Công ty dành cho hệ thống phân phối.

Đối với thị trường châu Âu, năm 2025 tiếp tục là giai đoạn nhiều thách thức, tuy nhiên, các đại lí phân phối tại khu vực này vẫn đạt được mức tăng trưởng đáng kể.

Trong năm 2025, hệ thống phân phối thương hiệu Vicostone đã được mở rộng sang các thị trường mới như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản, đồng thời tiếp tục phát triển mạng lưới đại lí tại các thị trường hiện có.

Về sản phẩm, trong năm 2025, Công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào công tác R&D để cho ra mắt dòng sản phẩm mới Vicostone ECO Surfaces. Bước đầu, cung cấp ra thị trường 36 sản phẩm ECO tại Úc và California.

Về cơ cấu nguồn vốn, dư nợ vay của Công ty giảm xuống còn 334 tỷ đồng. Song song đó, tiền và các khoản tương đương tiền cuối kì của Công ty là 1.188 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (là các khoản tiền gửi ngân hàng có kì hạn 6 - 12 tháng) là 588 tỷ đồng.

Năm 2026, nắm bắt và dự báo diễn biến của thị trường, Hội đồng Quản trị Vicostone xác định tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng thận trọng, chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với biến động và tìm kiếm cơ hội phát triển bền vững trong năm 2026 trên nền tảng cốt lõi đã xây dựng và phát triển trong những năm qua./.