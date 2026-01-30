Hòa Phát hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025

(TBTCO) - Đà tăng của sản lượng thép và hiệu quả hoạt động trong quý IV đã giúp Hòa Phát khép lại năm 2025 với lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.

Theo công bố thông tin từ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck: HPG), quý IV/2025, công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng rõ nét trong bối cảnh hoạt động sản xuất - tiêu thụ thép phục hồi tích cực. Doanh thu hợp nhất đạt 47.302 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 3.888 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 38%.

Lũy kế cả năm 2025, Hòa Phát đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu và 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu và vượt 3% kế hoạch lợi nhuận đề ra. So với năm 2024, doanh thu tăng 13% trong khi lợi nhuận tăng 29%, cho thấy biên lợi nhuận được cải thiện đáng kể. Trong năm, Tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà nước khoảng 13.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mảng gang thép tiếp tục giữ vai trò trụ cột, đóng góp khoảng 94% tổng doanh thu hợp nhất. Trong quý IV, sản lượng thép thô đạt hơn 3 triệu tấn, tăng 10% so với quý III và cao hơn 36% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép chủ lực như thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt khoảng 3 triệu tấn, tăng 24% so với quý trước và tăng 53% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2025, Hòa Phát sản xuất khoảng 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm 2024. Tổng sản lượng bán hàng các loại thép lần đầu vượt mốc 10,6 triệu tấn trong một năm, tăng 31%. Riêng HRC đạt khoảng 5 triệu tấn, tăng mạnh 73%, một phần nhờ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành và bắt đầu có sản phẩm từ tháng 9/2025.

Ngoài thép xây dựng và HRC, các dòng sản phẩm khác duy trì sản lượng ổn định. Năm 2025, Hòa Phát tiêu thụ khoảng 423.000 tấn tôn mạ, tương đương năm trước; ống thép đạt xấp xỉ 850.000 tấn, qua đó giữ vững thị phần dẫn đầu trong nước với khoảng 30,8%. Thép dự ứng lực và thép rút dây các loại đạt 174.000 tấn, tăng 29% so với năm 2024, trong đó xuất khẩu chiếm trên 40% sản lượng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HPG kết phiên chiều ngày 30/1 có giá 26.800 đồng/cổ phiếu, tăng 3,4% so với đầu năm. Với hơn 7,6 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của Hoà Phát hiện đạt 205.702 tỷ đồng./.