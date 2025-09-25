ETF VFCVN DIAMOND chính thức niêm yết trên sàn HOSE

(TBTCO) - Ngày 25/ 9/2025 Quỹ ETF VFCVN DIAMOND chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) với mã giao dịch FUETPVND. Quỹ ra đời với định hướng đầu tư hiện đại, mô phỏng chỉ số hàng đầu, hứa hẹn mang lại hiệu suất sinh lời hiệu quả cho giới đầu tư và do Công ty Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC), thành viên của TPBank, trực tiếp quản lý.

Niềm tin đến từ nền tảng pháp lý vững chắc và quản lý chuyên nghiệp

Ngay từ khi ra mắt, quỹ đã khẳng định tính chuyên nghiệp và minh bạch nhờ hành lang pháp lý vững chắc, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép đầy đủ. VFCVN DIAMOND không chỉ là một ETF thông thường, mà còn kết tinh uy tín định chế tài chính, năng lực quản lý và cơ chế vận hành rõ ràng, là nền tảng tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư.

Chiến lược VN-Diamond - bộ sưu tập cổ phiếu kim cương của Việt Nam

Điểm hấp dẫn nổi bật của ETF VFCVN DIAMOND nằm ở chiến lược mô phỏng chỉ số VN-Diamond - bộ sưu tập các “cổ phiếu kim cương” của Việt Nam: doanh nghiệp vốn hóa lớn, thanh khoản cao, kín room ngoại và được quỹ nước ngoài săn đón. Danh mục đa dạng với khoảng 40% ngân hàng - nhóm dẫn dắt kinh tế, 24% bán lẻ - phản ánh tiêu dùng nội địa bùng nổ và 14% công nghệ - lĩnh vực tiên phong chuyển đổi số. Cấu trúc danh mục này vừa đảm bảo sự ổn định, vừa tạo dư địa tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Hiệu suất ấn tượng ngay từ khởi đầu, khẳng định sức hút vượt trội

Ngay cả trước khi chính thức niêm yết, quỹ đã chứng minh sức hút vượt trội với mức tăng NAV/CCQ gần 20% chỉ trong hơn hai tháng, cao hơn đáng kể so với nhiều quỹ ETF cùng phân khúc. Cùng với mức phí quản lý cạnh tranh ở mức 0,65%/năm, cơ chế công bố NAV hằng ngày và khả năng đảm bảo thanh khoản, ETF VFCVN DIAMOND đã khẳng định vị thế là một sản phẩm đầu tư hiệu quả, minh bạch và bền vững.

Thị trường và xu thế toàn cầu mở ra dư địa tăng trưởng lớn

Bối cảnh thị trường cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra mắt của quỹ. Cuối 2024, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 240 tỷ USD (50% GDP), trong khi Thái Lan đã 110%. Với mục tiêu nâng hạng năm 2025, dư địa tăng trưởng còn rất lớn. Kinh tế Việt Nam dự báo bước vào giai đoạn hưng thịnh 4 - 5 năm tới, thời điểm vàng để nhà đầu tư đón sóng từ nhóm VN-Diamond. Toàn cầu cũng thuận lợi: tổng tài sản quản lý của các quỹ ETF dự báo đạt 26 nghìn tỷ USD vào 2029. Sự ra đời của VFCVN DIAMOND thể hiện sự hội nhập, đồng thời mở ra lựa chọn mới đầy triển vọng cho nhà đầu tư trong nước.

Giải pháp tích sản kim cương cho nhà đầu tư dài hạn

Trong bối cảnh thị trường và xu thế toàn cầu, ETF VFCVN DIAMOND trở thành lựa chọn chiến lược cho tích sản dài hạn. Quỹ giúp đón đầu lộ trình nâng hạng và dòng vốn ngoại dự kiến chảy mạnh vào Việt Nam, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí so với tự xây dựng danh mục. Với danh mục công khai, minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi Ủy ban Chứng khoán cùng ngân hàng giám sát, rủi ro được giảm thiểu tối đa. Đây chính là giải pháp tích sản kim cương, an toàn và bền vững cho nhà đầu tư.

ETF VFCVN DIAMOND - biểu tượng mới cho cơ hội thịnh vượng của kinh tế Việt Nam

Trên hành trình Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành thị trường mới nổi, sự xuất hiện của ETF VFCVN DIAMOND mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là một sản phẩm tài chính, mà còn là biểu tượng cho cơ hội đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Với chiến lược đầu tư thông minh, nền tảng vững chắc và triển vọng tăng trưởng rõ rệt, ETF VFCVN DIAMOND xứng đáng được coi là viên kim cương sáng giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam.