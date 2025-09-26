Khuyến nghị chính sách tài chính, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

(TBTCO) - Ngày 26/9, tại Hà Nội, Học viện Tài chính phối hợp với trường Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, Học viện Chính sách Phát triển tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ bảy với chủ đề: “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.

Kinh tế tư nhân khẳng định là động lực quan trọng của nền kinh tế

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, trong quá trình phát triển của đất nước, kinh tế tư nhân đã từng bước khẳng định có vai trò và là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Hội nghị Trung ương 5 khóa XII ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với các mục tiêu cụ thể và 5 nhóm giải pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân... Đây là Nghị quyết hết sức quan trọng khẳng định vai trò, vị thế của khu vực kinh tế tư nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính phát khai mạc hội thảo. Ảnh: Đức Việt.

Từ việc thừa nhận và tạo cơ hội cho kinh tế tư nhân phát triển tại Đại hội VI đến nhấn mạnh kinh tế tư nhân “thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế” tại Đại hội XIII. Những chủ trương và chính sách kịp thời, đúng đắn đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân và khẳng định mạnh mẽ vị trí và vai trò trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân là lời khẳng định mạnh mẽ của Đảng về vai trò then chốt, động lực quan trọng hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển đất nước.

Ban Tổ chức cho biết, qua tổng kết, đánh giá các bài nghiên cứu, Hội đồng chuyên môn của hội thảo đã chọn và trao giải cho 9 bài viết xuất sắc nhất. Đây là những bài viết có phương pháp nghiên cứu khoa học và nội dung có chiều sâu và gợi mở nhiều ý tưởng nghiên cứu trong tương lai.

Theo PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, cùng với các Nghị quyết về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy phát triển quốc gia, sẽ khơi thông các nguồn lực xã hội, tạo không gian phát triển mới cho Việt Nam trong bối cảnh chuyển động nhanh và đầy thách thức của thời đại.

Hiện nay, với hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể và hàng chục triệu lao động, khu vực này đã đóng góp khoảng 50% GDP, 30% tổng thu ngân sách và hơn 80% việc làm cho toàn xã hội. Việt Nam đặt mục tiêu có trên 2 triệu doanh nghiệp đến năm 2030, tương ứng 20 doanh nghiệp trên 1.000 người dân. Trong số đó, ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Ban tổ chức trao giải trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có bài viết xuất sắc nhất. Ảnh: Đức Việt.

Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đạo đức, văn hoá kinh doanh của doanh nhân dần được nâng lên. Có thể thấy gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam ngày càng được khẳng định. Các thành tựu mà kinh tế tư nhân đã đạt được là minh chứng rõ ràng nhất cho sự đúng đắn và phù hợp khi lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện thể chế kinh tế, từ đó đưa Việt Nam tiếp tục hội nhập và phát triển.

Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế, thách thức trong quá trình phát triển, cần thực hiện một số giải pháp để khu vực này thực sự có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam.…

Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân

Giám đốc Học viện Tài chính cho hay, hội thảo năm nay đã thu hút đựợc sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học của các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu ở trong và ngoài nước, đặc biệt là sự phối hợp của các trường, viện đồng tổ chức. Hội thảo thu hút gần 800 học giả trong và ngoài nước tham gia theo nhiều hình thức khác nhau trên nên tảng ứng dụng công nghệ và dự trực tiếp.

GS. Prakarsh Singh - Đại học Plaksha (Ấn Độ) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Việt.

Ban tổ chức đã nhận được hơn 180 bài viết và lựa chọn, biên tập được 168 bài viết có chất lượng để đăng trong Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần này.

Hội thảo được tổ chức với 2 phiên toàn thể và 6 phiên thảo luận chuyên đề, bàn luận, trao đổi về các nội dung: Kế toán - kiểm toán trong quản trị doanh nghiệp tư nhân; Tài chính doanh nghiệp, Tài chính Quốc tế, Quản trị kinh doanh, Chính sách thuế và tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Huy động vốn cho khu vực tư nhân; Ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài chính và minh bạch thông tin, Kinh tế vĩ mô và vi mô cho phát triển kinh tế tư nhân.

Các bài nghiên cứu mang hàm lượng khoa học cao, thể hiện tính đa dạng trong cách tiếp cận phát triển kinh tế tư nhân. Hội thảo đa phân tích bối cảnh, cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam, đặc biệt dưới góc độ tài chính, kế toán và quản trị, pháp lý phù hợp định hướng Nghị quyết số 68-NQ/TW cụ thể, tập trung chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công cụ tài chính - kế toán hiện đại, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân.

Trình bày nghiên cứu về mối liên hệ quan trọng và những hàm ý thực tiễn của các lý thuyết lãnh đạo đối với lĩnh vực Kế toán và Tài chính, GS. Prakarsh Singh - Đại học Plaksha (Ấn Độ) cho biết, bằng cách phân tích các mô hình lãnh đạo chủ chốt như lãnh đạo chuyển đổi, giao dịch và lãnh đạo phục vụ trong bối cảnh doanh nghiệp, đã chỉ ra cách thức mà phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính, đạo đức nghề nghiệp, quản trị rủi ro và hiệu suất ra quyết định đầu tư.

PGS. Kanitsorn Terdpaopong - Đại học Rangsit (Thái Lan) chia sẻ tại hội thảo.

Theo GS. Prakarsh Singh, trong môi trường chịu áp lực về tính minh bạch và tuân thủ cao, các nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả không chỉ là yếu tố thúc đẩy sự đổi mới mà còn là nhân tố then chốt trong việc xây dựng một văn hóa liêm chính cần thiết để duy trì niềm tin của các bên liên quan.

GS. Prakarsh Singh đề xuất các phương pháp tích hợp lý thuyết lãnh đạo vào chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn, nhằm trang bị cho các chuyên gia kế toán và tài chính những kỹ năng cần thiết để điều hướng các thách thức phức tạp của thị trường toàn cầu…

Tại hội thảo, các chuyên gia đề xuất giải pháp và khuyến nghị chính sách: Hoàn thiện pháp luật về thuế, kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp; Tăng cường minh bạch thông tin tài chính của doanh nghiệp tư nhân; Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực tài chính - kế toán chất lượng cao; Thúc đẩy tiếp cận vốn, đặc biệt là vốn tín dụng và vốn quốc tế; Gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn quản trị doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ban Tổ chức chụp ảnh cùng các chuyên gia và những tác giả đạt giải bài viết xuất sắc nhất.

Các chuyên gia thảo luận tại 6 phiên hội thảo chuyên đề.