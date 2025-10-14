Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Chiều 13/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính đồng tổ chức Hội thảo Quốc gia “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân”.

4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế tư nhân

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã và đang từng bước trở thành một trong những điểm tựa vững chắc để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Nghị quyết số 68-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân” của Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.

Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Đức Việt.

Ngày 2/10/2025, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Chương trình hành động với 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy ý chí quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp; ý thức tự cường, tự tôn dân tộc; khát vọng cống hiến trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, Hội thảo quốc gia “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân” hôm nay có thể nói là sự kiện khởi đầu quan trọng trong chuỗi các chương trình, hoạt động của Mặt trận cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW trong thời gian tới.

Hai là, tăng cường các hình thức hỗ trợ đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tư nhân và Nhân dân phát triển kinh tế tư nhân.

Ba là, phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tư nhân.

Bốn là, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.

Còn theo PGS.TS Trần Đình Thiên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Kinh tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước.

Hầu hết doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiềm lực tài chính và trình độ quản trị hạn chế; phần lớn có năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo thấp; năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh chưa cao; tư duy kinh doanh thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu kết nối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là người dân và doanh nghiệp còn phải mất nhiều thời gian, chi phí trong việc tiếp cận thông tin, làm thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Việt.

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, nhưng chủ yếu là do: Tư duy, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế còn chưa đầy đủ, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; thể chế, pháp luật còn vướng mắc, bất cập; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa được quan tâm đúng mức; quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh chưa được bảo đảm đầy đủ; một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ chưa thực sự hiệu quả và khó tiếp cận…

Nhằm hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra “Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của kinh tế tư nhân, củng cố niềm tin, tạo khí thế và xung lực mới cho phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó khẳng định: “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”.

“Có thể khẳng định, Nghị quyết 68 mang tính đột phá về tư duy và thể chế trong phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định và an toàn, từ đó giải phóng mọi rào cản, khơi thông động lực, nguồn lực và củng cố niềm tin cho kinh tế tư nhân phát triển” - PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Khuyến nghị chính sách đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực chính

Tham luận tại hội thảo với chủ đề “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân”, TS. Nguyễn Hữu Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Kinh tế, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, Nghị quyết số 68-NQ/TW khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực chủ yếu của nền kinh tế, cùng kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể tạo nền tảng cho nền kinh tế tự chủ, tự cường.

Các đại biểu và chuyên gia tham dự hội thảo.

Trên tinh thần đó, MTTQ Việt Nam giữ vai trò then chốt trong huy động sức mạnh đại đoàn kết và kiến tạo môi trường phát triển minh bạch, bình đẳng, bền vững cho khu vực tư nhân với định hướng trọng tâm: Tập hợp - đoàn kết lực lượng doanh nhân, hiệp hội; mở rộng kết nối các chủ thể kinh tế tư nhân.

Tuyên truyền - vận động nâng cao nhận thức xã hội về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; Giám sát - phản biện xã hội, phòng ngừa “lợi ích nhóm”, bảo đảm kỷ cương thị trường; lắng nghe - kiến nghị chính sách, chuyển tải tiếng nói doanh nghiệp tới cơ quan có thẩm quyền; thi đua - tôn vinh, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Mục tiêu xuyên suốt là phát huy nội lực quốc gia, đưa kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực cho một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Nhìn từ góc độ doanh nghiệp, GS.TS. Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho hay, trên tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế; cần chuyển hóa nhất quán thành thiết kế thể chế minh bạch, môi trường kinh doanh an toàn, công bằng, cạnh tranh. MTTQ Việt Nam phát huy vai trò “thiết chế giám sát độc lập của Nhân dân”, cầu nối tiếng nói doanh nghiệp tới cơ quan hoạch định chính sách.

PGS.TS Trần Đình Thiên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Kinh tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Khó khăn, rào cản chủ yếu từ thực tiễn doanh nghiệp là còn chồng chéo pháp luật, cách hiểu khác nhau giữa địa phương; tiếp cận đất đai khó, chi phí cao, rủi ro lớn…

GS.TS Nguyễn Văn Đệ kiến nghị, cần hoàn thiện thể chế đồng bộ, minh bạch; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; cơ chế đất đai linh hoạt cho dự án an sinh; khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư; cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn kịp thời; cho phép thí điểm linh hoạt (sandbox); đặt hàng, mua dịch vụ công theo công - tư bình đẳng, thanh toán theo kết quả đầu ra...

Tham luận với chủ đề “Phát huy vai trò hiệp hội doanh nghiệp trong phát triển bền vững ở Việt Nam”, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong khuyến nghị giải pháp, cần hoàn thiện khung pháp lý về hội, hiệp hội; quy trình tham vấn doanh nghiệp; thể chế hóa quỹ khởi nghiệp và phát triển bền vững. Đồng thời, triển khai xếp hạng CSI và báo cáo bền vững; chuyển giao, đặt hàng dịch vụ công phù hợp cho hiệp hội; tăng liên kết - vận động chính sách, đối thoại, hòa giải tranh chấp; phối hợp công đoàn vì quan hệ lao động hài hòa; phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, xúc tiến thị trường; số hóa thông tin - vận hành hiệp hội; tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu…

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo.

Giám đốc Học viện Tài chính tặng hoa chúc mừng hội thảo.

TS. Nguyễn Hữu Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Kinh tế, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham luận.

GS.TS. Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tham luận tại hội thảo.