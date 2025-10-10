Vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(TBTCO) - Chiều 9/10, Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) tổ chức hội thảo khoa học “Giảng viên lý luận chính trị với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” với sự tham gia của Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên lý luận chính trị đến từ các cơ quan, học viện, trường đại học.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành nhiệm vụ trọng yếu

Phát biểu tại hội thảo, TS. Nguyễn Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch, phản động không ngừng tìm cách xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở thành nhiệm vụ trọng yếu, sống còn.

Nhưng bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan tuyên giáo, không chỉ là công việc trên diễn đàn lý luận, mà phải bắt đầu từ thực tiễn đời sống, từ việc chăm lo con người, chăm lo cán bộ, giảng viên, sinh viên, người lao động.

TS. Nguyễn Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đào Loan.

Khi mỗi người dân, mỗi thầy cô, mỗi sinh viên cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và hạnh phúc trong mái nhà Học viện Tài chính, thì đó chính là sức mạnh tư tưởng lớn nhất để bảo vệ Đảng, để giữ vững niềm tin.

Học viện Tài chính đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh: tinh gọn, tái cơ cấu một số đơn vị; tiếp nhận thêm cơ sở vật chất mới; mở rộng ngành, chương trình đào tạo; tăng cường hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công bố khoa học và bảo vệ bản quyến sở hữu trí tuệ; tích cực thực hiện dự án chuyển đổi số hướng tới mô hình học viện thông minh.

Cơ hội phát triển của Học viện rất lớn, nhưng áp lực cũng tăng như tâm lý băn khoăn về vị trí việc làm, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu chuẩn mới về giảng dạy - nghiên cứu - công bố quốc tế, khó khăn trong phối hợp công việc giữa các đơn vị do cơ sở phân tán, những đòi hỏi về năng lực số và ngoại ngữ đối với cán bộ toàn học viện cao hơn.

Theo TS. Nguyễn Văn Bình, Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám đốc Học viện Tài chính luôn nhất quán quan điểm “Chăm lo đời sống cán bộ, giảng viên và sinh viên cũng chính là chăm lo cho nền tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường giáo dục đại học”.

Toàn cảnh hội thảo.

Những năm qua, Học viện đã và đang nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi, giúp giảng viên yên tâm cống hiến; xây dựng môi trường văn hóa học đường nhân văn, sáng tạo, dân chủ, đoàn kết; quan tâm hỗ trợ sinh viên khó khăn, khuyến khích học tập - nghiên cứu - khởi nghiệp.

Đặc biệt, luôn bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, coi đây là lực lượng giữ vai trò then chốt trong việc dẫn dắt tư tưởng, củng cố niềm tin, lan tỏa lý tưởng sống đẹp trong toàn Học viện.

Đông thời, quan tâm chăm lo, dành những điều kiện phục vụ tốt nhất cho người học, đặt người học là trung tâm phục vụ của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị Học viện.

Chính từ sự chăm lo này, Học viện Tài chính không chỉ là nơi đào tạo tri thức tài chính - kế toán hàng đầu, mà còn là môi trường hun đúc “trí tuệ - đạo đức - nhân văn” cho mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh

TS. Nguyễn Văn Bình cho rằng, nếu nói “tư tưởng là linh hồn của Đảng”, thì giảng viên lý luận chính trị chính là người giữ gìn, nuôi dưỡng và lan tỏa linh hồn ấy trong Học viện.

Các ý kiến trao đổi được nhiều đại biểu thảo luận ngay tại hội thảo.

Vai trò của giảng viên lý luận chính trị không chỉ dừng lại ở giảng dạy các môn Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh hay Đường lối cách mạng của Đảng; mà còn ở sứ mệnh cao cả: góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

“Chính họ là những người kiên định về tư tưởng, gương mẫu trong đạo đức, chuẩn mực trong hành vi; gắn lý luận với thực tiễn công tác Đảng, góp phần định hướng dư luận, xây dựng khối thống nhất trong toàn Học viện; tham mưu, phản biện, cung cấp luận cứ khoa học cho công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ của Học viện Tài chính nói riêng, góp phần để Đảng bộ Học viện thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện” - TS. Nguyễn Văn Bình nói.

Mỗi giảng viên lý luận chính trị chính là một “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”, là “hạt nhân lan tỏa niềm tin”, là “mạch nguồn đoàn kết” trong toàn Đảng bộ Học viện Tài chính.

Với Học viện Tài chính, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là hành động cụ thể: chăm lo cuộc sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động và người học; trong đó lấy Người học làm trung tâm phục vụ của mọi hoạt động tại Học viện; không ngừng củng cố niềm tin, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, để Đảng bộ Học viện thực sự trong sạch - vững mạnh - kiểu mẫu, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát triển Học viện trong thời kỳ mới.

Các chuyên gia, nhà quản lý chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, công cụ và tiêu chí bảo đảm chất lượng giảng dạy gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng; đề xuất hệ giải pháp phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu mới về chuyên môn, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và năng lực ứng dụng công nghệ…

Nam sinh Trần Trung Tá đến từ Học viện Tài chính chia sẻ, sinh viên phải học tốt chuyên môn, biết vận dụng kiến thức lý luận chính trị vào học tập chuyên ngành kinh tế - tài chính , đem kiến thức vào phục vụ lợi ích chung. Đồng thời, có trách nhiệm xã hội, trở thành người công dân có ích chính là góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị cốt lõi của nền tảng tư tưởng Đảng trong đời sống xã hội.