Quỹ SMEDF hợp tác với VietBank hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn lãi suất thấp

(TBTCO) - Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp, mở rộng thêm mạng lưới ngân hàng đối tác của SMEDF lên 10 đơn vị.

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp, mở rộng mạng lưới ngân hàng đối tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch Hội đồng thành viên SMEDF cho biết, trong tổng số hơn 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tới trên 98%, đóng góp hơn 55% việc làm cho xã hội. Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng của DNNVV, trong đó có Luật Hỗ trợ DNNVV 2017, Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV và Nghị định số 45/2024/NĐ-CP ngày 26/4/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP.

Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay lãi suất thấp - Ảnh: Đức Thanh

Với hoạt động hỗ trợ DNNVV, Quỹ Phát triển DNNVV thể hiện quyết tâm của Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc huy động các nguồn lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển nền kinh tế đất nước.

Tại Quyết định số 12/QĐ-HĐTV ngày 4/10/2023, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã công bố mức lãi suất cho vay. Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 1,2%/năm, lãi suất cho vay trung hạn là 4,4%/năm và lãi suất 4,4%/năm cho vay dài hạn.

Theo ông Kiên, hai nghị quyết vừa ban hành năm nay gồm Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 198/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đều có điểm chung khi mở rộng phạm vi thụ hưởng chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiện Quỹ hỗ trợ ba nhóm DNNVV chính gồm DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, DNNVV có dự án khả thi được ngân hàng thẩm định. Trong giai đoạn tới, phạm vi hỗ trợ có thể được mở rộng thêm đối tượng tài trợ và kênh hỗ trợ.

SMEDF đang trong quá trình soạn thảo và hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được hoàn thiện. Cũng theo ông Kiên, dự kiến từ năm sau 2026, các chính sách mới trên sẽ bắt đầu được triển khai thực tế khi Nghị định sửa đổi được ban hành.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Linh - Phó Tổng Giám đốc Vietbank, bày tỏ sự trân trọng với lần hợp tác này, đồng thời khẳng định ngân hàng cam kết phối hợp chặt chẽ với SMEDF trong việc triển khai cho vay đúng quy định, an toàn và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

Vietbank sẽ phối hợp chặt chẽ với SMEDF để triển khai hiệu quả chương trình cho vay gián tiếp, bảo đảm thẩm định, quản lý, giải ngân và giám sát vốn đúng mục tiêu, hiệu quả và an toàn. Ông Linh cho biết thêm, Vietbank luôn định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ uy tín, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân Việt Nam, đặc biệt là khối Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây chính là những “doanh nghiệp năng động” của nền kinh tế.

"Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của Quỹ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có thêm cơ hội để phục hồi, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần vào sự thịnh vượng chung của nền kinh tế” - ông Linh khẳng định.

Lễ ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) - Ảnh: Đức Thanh

Theo lãnh đạo SMEDF, lễ ký kết hôm nay mở đầu cho quan hệ hợp tác chính thức giữa SMEDF và Vietbank, đánh dấu thêm một bước mở rộng mạng lưới đối tác tài chính, hướng tới mục tiêu hỗ trợ ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, an toàn và minh bạch. Ông Phan Thanh Hà - Giám đốc quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng khẳng định SMEDF sẵn sàng đồng hành cùng VietBank trong việc truyền thông, hướng dẫn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời, kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục lan toả từ những khoản vay thành công.

Với việc ký kết hợp đồng khung, Vietbank trở thành ngân hàng thứ 10 tham gia chương trình cho vay gián tiếp của Quỹ. Theo quy định hiện hành, mức lãi suất cho vay gián tiếp của SMEDF được áp dụng ở mức ưu đãi 1,2%/năm cho các khoản vay ngắn hạn, và 4,4%/năm cho trung và dài hạn. Thời hạn vay tối đa 7 năm, tỷ lệ vay có thể lên tới 80% tổng mức đầu tư của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời doanh nghiệp được miễn phí trả nợ trước hạn./.