Học viện Tài chính: Đào tạo nên những công dân toàn cầu, đóng góp vào sự phát triển bền vững

(TBTCO) - Học viện Tài chính luôn hướng đến mục tiêu đào tạo nên những công dân toàn cầu trong lĩnh vực tài chính - kinh tế - quản trị, có khả năng đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Tài chính.

PV: Trải qua hơn 62 năm hình thành và phát triển, Học viện Tài chính luôn đứng Top đầu về đào tạo nguồn nhân lực “kinh tế - tài chính - kế toán” chất lượng cao cho xã hội. Để có được thương hiệu trên, xin thầy cho biết những yếu tố nào làm nên những thành công đó?

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng: Thành công của Học viện hôm nay không chỉ đến từ nội lực mạnh mẽ, mà còn từ sự đồng hành, tin tưởng của các thế hệ sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên và toàn xã hội, được hình thành và bồi đắp suốt hơn sáu thập kỷ qua.

Tôi xin chia sẻ một số điểm nổi bật: Thứ nhất, Học viện được thành lập từ năm 1963, đến nay đã đào tạo hơn 160.000 cán bộ tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh tế phục vụ cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước. Những thế hệ sinh viên của Học viện đã và đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo, chuyên gia cao cấp trong các bộ, ngành và tập đoàn kinh tế lớn.

Tập thể sư phạm, sinh viên Học viện Tài chính tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2025.

Thứ hai, chất lượng đào tạo luôn được đặt lên hàng đầu. Học viện xây dựng chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thực tiễn và hội nhập quốc tế, với hơn 30 chuyên ngành từ cử nhân đến tiến sĩ. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp luôn đạt trên 98%. Các chương trình liên kết quốc tế với các trường đại học tại Anh, Mỹ, New Zealand... cũng mở rộng cơ hội toàn cầu hóa cho học viên.

Thứ ba, nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh song hành. Học viện coi nghiên cứu là một trong ba trụ cột phát triển bên cạnh đào tạo và phục vụ cộng đồng. Trong những năm gần đây, số lượng công trình nghiên cứu tăng nhanh, với hàng trăm bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế, trong đó nhiều bài thuộc hệ thống Scopus, WoS.

Thứ tư, hội nhập quốc tế sâu rộng, Học viện thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 30 trường đại học và tổ chức giáo dục quốc tế, đẩy mạnh trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu khoa học, và các chương trình song bằng. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn toàn cầu.

Cuối cùng, Học viện không ngừng chuyển đổi số và hiện đại hóa cơ sở vật chất. Các giảng đường thông minh, thư viện điện tử, phòng thực hành tài chính - kế toán mô phỏng cùng hệ thống quản trị đại học hiện đại đang góp phần tạo nên môi trường học tập chuyên nghiệp và năng động.

PV: Trong những năm qua, Học viện Tài chính luôn tiên phong trong hội nhập và mở rộng liên kết đào tạo quốc tế, nghiên cứu khoa học. Đây có phải là điều tạo ra sự khác biệt không, thưa thầy?

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng: Bên cạnh sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế - tài chính - kế toán, Học viện luôn xác định rõ rằng, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế chính là hai trụ cột chiến lược tạo nên bản sắc riêng và vị thế khác biệt của Học viện trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng

Về trụ cột khoa học công nghệ, Học viện đã đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái nghiên cứu khoa học với chiều sâu học thuật và gắn kết thực tiễn. Giai đoạn 2019 - 2024, Học viện triển khai hơn 900 đề tài nghiên cứu các cấp, trong đó riêng năm 2024 có 194 đề tài cấp Học viện. Đồng thời, hoạt động công bố khoa học có sự bứt phá mạnh mẽ. Học viện công bố tổng cộng 268 bài báo quốc tế trong giai đoạn này, trong đó có 160 bài được đăng trên các tạp chí thuộc hệ thống WoS/Scopus - những chỉ số được quốc tế công nhận, năm 2024 ghi nhận mức cao kỷ lục với gần 100 bài báo quốc tế. Không chỉ dừng lại ở công bố, Học viện còn tích cực xây dựng và phát hành gần 250 đầu sách chuyên khảo, giáo trình, bài giảng gốc phục vụ giảng dạy và nghiên cứu…

Đặc biệt, với đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính công, kế toán - kiểm toán, quản lý kinh tế và thị trường tài chính, Học viện thường xuyên được mời tham gia xây dựng, phản biện và tư vấn chính sách cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Những đóng góp này không chỉ mang lại giá trị học thuật, mà còn tạo tác động trực tiếp tới thực tiễn hoạch định và thực thi chính sách tài chính quốc gia.

Về trụ cột hợp tác quốc tế, Học viện đã mở rộng mạng lưới liên kết với hơn 30 trường đại học và tổ chức quốc tế đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, New Zealand… Các chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế như: các chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng,..., chương trình song bằng với Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), chương trình liên kết quốc tế lấy bằng đại học Toulon- Cộng hoà Pháp. Nhờ đó, sinh viên Học viện được tiếp cận chuẩn đào tạo quốc tế ngay tại Việt Nam, hoặc có thể chuyển tiếp du học, mở rộng cơ hội nghề nghiệp toàn cầu.

Cùng với đó, Học viện cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo quốc tế, qua đó tạo diễn đàn trao đổi học thuật chất lượng cao giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế…

PV: Được biết, năm 2025, Học viện Tài chính mở thêm 12 ngành mới, nâng tổng số lên 18 ngành và 42 chương trình đào tạo theo chuẩn quy định hiện hành và đón đầu xu hướng hiện nay. Dưới góc độ nhà quản lý, thầy có thể chia sẻ về định hướng phát triển Học viện trong thời gian tới?

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng: Đúng vậy, năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển đào tạo của Học viện Tài chính. Hiện nay Học viện có 18 ngành đào tạo, tăng 12 ngành mới so với năm 2024, với tổng số 42 chương trình đào tạo; trong đó, có 6 ngành mới (Quản lý công; Bảo hiểm; Bất động sản, Kiểm toán, Marketing, Kinh tế đầu tư) tách ra từ 4 ngành truyền thống đang đào tạo và 6 ngành mới xây dựng (Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế chính trị, Luật, Toán kinh tế).

Các ngành và chương trình đào tạo xây dựng; rà soát cập nhật mới năm 2025 đảm bảo quy định chuẩn chương trình đào tạo ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như đón đầu xu hướng đào tạo gắn chặt chẽ với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Trong thời gian tới, Học viện tiếp tục tập trung vào ba trụ cột chính: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, với chuyển đổi số, ứng dụng AI và hợp tác quốc tế là những động lực xuyên suốt. Học viện hướng tới một nền giáo dục hiện đại, mở và khai phóng, chú trọng chất lượng học thuật, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, hội nhập quốc tế và tính linh hoạt trong đào tạo ở các hệ đào tạo.

Các hoạt động quản lý đào tạo đều bám sát sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Học viện đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; đồng thời, thực hiện tốt phương châm 10 chữ vàng là “đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển”.

PV: Xin cảm ơn thầy!