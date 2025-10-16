Hải Phòng thành lập Khu thương mại tự do quy mô khoảng 6.292 ha

(TBTCO) - Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng được quy hoạch tại 3 vị trí với tổng diện tích khoảng 6.292 ha, thuộc phạm vi các khu kinh tế ven biển của thành phố. Với các cơ chế, chính sách vượt trội Khu thương mại tự do sẽ tạo động lực mới cho Hải Phòng bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Quyết định 4068/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 về việc thành lập Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng, Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng được bố trí tại các vị trí không liền kề gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, được tổ chức thành các khu chức năng, bao gồm: Khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Vị trí Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, vị trí 1, có diện tích khoảng 2.923 ha, nằm trong Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, thuộc địa bàn xã Chấn Hưng và xã Hùng Thắng. Khu vực này phía Bắc giáp sông Văn Úc; phía Tây giáp khu dân cư và đất phát triển đô thị xã Hùng Thắng; phía Nam giáp biển Đông, dải ven biển Đồ Sơn; phía Đông giáp khu cảng và dịch vụ hậu cần biển ven bờ.

Vị trí 2, có diện tích khoảng 1.077 ha, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thuộc địa bàn phường Đông Hải. Phía Bắc giáp cầu đường Tân Vũ - Lạch Huyện và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1, Khu 2); phía Nam giáp luồng hàng hải vào cảng Lạch Huyện và biển Đông; phía Đông giáp khu cảng biển nước sâu Lạch Huyện; phía Tây giáp phường Hải An – khu vực đang phát triển đô thị và công nghiệp ven biển.

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng được định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Vị trí 3, có diện tích khoảng 2.292 ha, thuộc đặc khu Cát Hải, trong phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Phía Đông và Đông Bắc giáp các bến số 1 - 6 cảng Lạch Huyện và nhà ga đường sắt nối từ Cảng Lạch Huyện đến tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; phía Tây giáp cầu Tân Vũ - Lạch Huyện và đất liền đảo Cát Hải; phía Nam giáp biển Đông.

Theo lộ trình, Khu thương mại tự do của Hải Phòng được chia thành hai giai đoạn phát triển chính. Giai đoạn 1 (2025 - 2030) hoàn thiện khung pháp lý, hạ tầng và thí điểm. Triển khai áp dụng ngay một số cơ chế, chính sách thí điểm đối với khu vực thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; triển khai công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng... tại khu vực thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng kết nối, cảng biển và các khu chức năng logistics trọng yếu; hoàn thiện mô hình quản lý, vận hành và xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý hành chính và quản lý hải quan trong Khu thương mại tự do Hải Phòng; …

Một góc bến cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: CTV

Giai đoạn 2 (2030 - 2035), sẽ tập trung hoàn thiện toàn diện hạ tầng, mở rộng quy mô, triển khai ưu đãi sâu rộng và thúc đẩy tích hợp với hệ sinh thái công nghiệp - logistics. Thu hút các dự án đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao hơn như công nghiệp xanh, công nghiệp sinh học. Phát triển các dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao như R&D, tư vấn, tài chính công nghệ để phục vụ các doanh nghiệp trong khu vực. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành cảng biển và các hoạt động logistics để tối ưu hóa hiệu quả, giảm chi phí.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng là cơ quan trực thuộc UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng.