Chứng khoán phái sinh ngày 16/10: Phe Short chiếm ưu thế dù VN30-Index tăng mạnh nhờ Masan

(TBTCO) - Ngày đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 10 khép lại với diễn biến trái chiều VN30-Index tăng mạnh nhờ cổ phiếu MSN, trong khi các hợp đồng tương lai chịu áp lực giảm, cho thấy phe Short chiếm ưu thế.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng HĐTL chỉ số VN30 tháng 10/2025 (41I1FA000) chốt phiên ở mức 2.012,7 điểm (-0,46%), chính thức đáo hạn. Trái với mức chênh lệch dương của phiên liền trước, chênh lệch âm trở lại, giá hợp đồng phái sinh thấp hơn chỉ số cơ sở VN30-Index 9,57 điểm. Thị trường chuyển sang kỳ hạn chính 41I1FB000, với giá HĐTL này cũng giảm 6,8 điểm (-0,34%) xuống 2.008,5 điểm, chênh lệch âm -13,77 điểm so với VN30-Index.

Trong khi đó, các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số cơ sở VN100-Index tăng giảm đan xen trong phiên giao dịch ngày 16/10/2025. Cụ thể, 41I2FA000 giảm 0,04%, còn 1.949 điểm; 41I2FB000 tăng 0,06%, lên 1.935 điểm; hợp đồng 41I2FC000 tăng 0,57%, đạt 1.937 điểm; hợp đồng 41I2G3000 giảm 0,47%, còn 1.912,6 điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở VN100-Index kết phiên ở mức 1.950,03 điểm, cao hơn nhiều so với giá hợp đồng tương lai.

Khối lượng mở (OI) giảm mạnh xuống 14.313 hợp đồng, mức thấp nhất trong tháng, đánh dấu giai đoạn tái cơ cấu vị thế sau đáo hạn. Giá trị giao dịch trong phiên cũng giảm so với phiên liền trước.

Phe Short thắng thế trên HĐTL phái sinh ngày 16/10

Trái với sắc đỏ trên thị trường phái sinh, VN30-Index và VN100-Index đồng loạt đóng cửa tăng. Các trụ cột chính tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ. Điểm sáng của phiên hôm nay là cổ phiếu Masan. Cổ phiếu này tăng kịch biên độ đồng thời xuất hiện giao dịch thỏa thuận “khủng” lên tới hơn 44 triệu đơn vị (3.473 tỷ đồng). Thị trường xuất hiện thông tin về thương vụ thoái vốn của SK Invest Vina I, đơn vị thuộc SK Group (Hàn Quốc). Nhà đầu tư này đang chào bán khoảng 42,6 triệu cổ phiếu MSN, tương đương gần 3,6% lượng cổ phiếu lưu hành, với giá trong khoảng 78.000 - 79.300 đồng/cổ phiếu.

Ngay thời điểm mở cửa, VN30-Index nối tiếp dư địa tăng từ phiên trước. Cổ phiếu MSN tăng trần, tạo tâm lý tích cực cho thị trường. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng gia tăng tại nhóm ngân hàng cùng các nhóm thép và công nghệ, khiến chỉ số thu hẹp đà tăng và dao động quanh tham chiếu trong phiên sáng. VIC, VRE, VJC hồi phục giúp giảm bớt tác động tiêu cực của áp lực chốt lời. Giao dịch giằng co, có thời điểm VN30-Index rơi xuống dưới tham chiếu, chỉ số đóng cửa tăng 12,63 điểm lên 2.022,27 điểm, với 13 mã tăng và 12 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 22.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên liền trước./.