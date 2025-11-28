Quản lý quỹ Amber bị xử phạt hơn 400 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

(TBTCO) - Ủy ban Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 463/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà VOV, số 37 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội).

Theo quyết định xử phạt, Quản lý quỹ Amber bị phạt 65 triệu đồng do trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty có phát sinh 2 Hợp đồng tư vấn đầu tư, tuy nhiên báo cáo hoạt động tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm 2025 của Công ty gửi UBCKNN không có nội dung về hoạt động tư vấn đầu tư.

Bên cạnh đó, Quản lý quỹ Amber cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không nộp báo cáo kiểm toán nội bộ về công tác phòng, chống rửa tiền năm 2023, năm 2024 cho Cục Phòng chống rửa tiền -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; không nộp báo cáo đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền năm 2023, năm 2024 cho Cục Phòng chống rửa tiền và UBCKNN. Trong thời kỳ kiểm tra, công ty không thực hiện báo cáo tình hình danh mục đầu tư định kỳ hàng tháng cho một số khách hàng ủy thác.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Quản lý quỹ Amber còn bị phạt 65 triệu đồng do trong thời kỳ kiểm tra, Công ty không thực hiện tổng hợp đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng ủy thác đối với một số khách hàng uỷ thác tổ chức, cá nhân và không thực hiện cập nhật thông tin nhận biết khách hàng uỷ thác định kỳ hàng năm. Công ty không tổng hợp, cập nhật thông tin, nhận biết khách hàng tư vấn đầu tư trước khi ký hợp đồng.

Cuối cùng, Công ty bị phạt 187 triệu đồng do sử dụng tài sản uỷ thác để cho vay dưới mọi hình thức theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 22 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Tại các ngày 07/5/2025 và 28/5/2025, Công ty đã sử dụng tài sản của khách hàng ủy thác (tài sản đứng tên công ty) ký các hợp đồng đặt cọc mua cổ phiếu để cho các tổ chức, cá nhân vay tiền).

Trước đó, năm 2020, UBCKNN cũng từng ban hành đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật./.