Chứng khoán ngày 26/11: Sắc xanh trở lại trên diện rộng, VN-Index vượt mốc 1.680 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/11) ghi nhận nhịp hồi phục mạnh mẽ khi sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, giúp VN-Index tăng 20 điểm và vượt mốc 1.680 điểm. Dù điểm số cải thiện rõ rệt, thanh khoản vẫn ở mức thấp so với bình quân 20 phiên.

VN-Index tăng 20 điểm

Sau phiên chịu áp lực bán mạnh, nhất là đối với các mã chứng khoán, bất động sản... Thị trường đã phục hồi tốt ngay từ đầu phiên hôm nay. Diễn biến cho thấy sau áp lực bán dừng lỗ ngắn hạn phiên trước, lực cung đã được hấp thụ tốt đối với nhiều mã. VN-Index tăng điểm từ đầu phiên, lực cầu và thanh khoản cải thiện tốt hơn trong phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 20 điểm, lên mức 1.680,36 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 26/11

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 26/11 có: VPL (+2,43), VIC (+1,73), VPB (+1,45), GEE (+1,10), CTG (+0,91)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VJC (-1.,41), VHM (-0,46), FPT ( 0,26), VCB (-0,18), NAB (-0,04)...

Sắc xanh loan tỏa, độ rộng của thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 243 mã tăng giá, 48 mã giữ giá tham chiếu và có 79 mã giảm giá.

Trái ngược hoàn toàn so với ngày hôm qua, độ mở bao trùm bởi sắc xanh khi có tới 20/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Chứng khoán, xây dựng và ngân hàng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hàng không là nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +13,95 điểm lên mức 1.923,55 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 24 mã tăng giá, 1 mã giữ giá và 5 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm của thị trường, tuy nhiên thanh khoản không có yếu tố hỗ trợ khi khối lượng giao dịch thấp hơn (-3,81%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 797 triệu cổ phiếu (-12,85%), tương đương giá trị đạt 24.936 tỷ đồng (-7,70%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăngg điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +4,61 điểm lên mức 261,91 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,3 điểm lên mức 119,22 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, khối ngoại trờ lại mua ròng khoảng 579 tỷ đồng toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 623 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu SHB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 183 tỷ đồng. Theo sau, VPB là mã tiếp theo được mua mạnh 171 tỷ đồng. Ngoài ra, VIX và MSN cũng được mua lần lượt 101 và 80 tỷ đồng. Ngược lại, VCB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 201 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và VJC cũng bị bán 197 tỷ đồng và 64 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 28 tỷ đồng

Tín hiệu tăng củng cố, nhưng thiếu bệ đỡ thanh khoản

Trong phiên giao dịch hôm nay, lực cầu duy trì trạng thái tích cực trong suốt phiên sáng và sắc xanh được giữ vững cho tới giờ nghỉ trưa. Bước sang phiên chiều với tâm thế thoải mái, VN-Index càng giao dịch càng cho thấy nỗ lực bứt phá mạnh mẽ và dòng tiền nhập cuộc có yếu tố lan tỏa tới nhiều nhóm ngành khác nhau. Khởi động với biên độ tăng trần tới từ nhóm cổ phiếu cùng hệ sinh thái VIX, GEX và GEE cùng với sắc xanh tới từ nhóm ngân hàng (VPB, EIB, MBB…) đóng góp không nhỏ vào đà tăng của điểm số.

Các “ông lớn” ngành bán lẻ cũng hòa chung không khí tưng bừng của thị trường, như MWG (+2,17%), MSN ( +2,08%) sau nhiều phiên “im hơi lặng tiếng”. Ở chiều ngược lại, VHM (-0,49%), đặc biệt là VJC (-5,16%) bất ngờ trở thành “gánh nặng” sau chuỗi tăng điểm mạnh mẽ và trở thành hai mã cổ phiếu gây giảm điểm lớn nhất tới chỉ số chung.

Lực cầu lan tỏa mạnh mẽ, sắc xanh trở lại trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày 26/11. Ảnh: Đức Thanh

Càng giao dịch về sau, thị trường càng cho thấy nỗ lực bứt phá mạnh mẽ khi xuất hiện sự đóng góp tới từ các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng vốn đã trượt dài trong sắc đỏ xuyên suốt giai đoạn vừa qua. Phiên tăng điểm lan tỏa hôm nay cho thấy dường như lượng cung trào ra vội vàng tại thời điểm cuối phiên giao dịch ngày hôm qua chỉ là cái cớ ép bán để thị trường “nhẹ tàu”, dễ dàng phục hồi.

Điểm cần lưu ý là thanh khoản khớp lệnh chưa có dấu hiệu đột phá (-3,81%) so với mức bình quân 20 phiên và xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn của VN-Index vẫn được giữ vững. Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục hiện tại khi các cổ phiếu mua vào những phiên trước đã mang lại lợi nhuận.

Tuy nhiên, việc thị trường tăng điểm trở lại thiếu vắng yếu tố hậu thuẫn từ thanh khoản khiến cho đà bứt phá khó có khả năng bền vững. Do đó, nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi cây nến tăng điểm cùng với thanh khoản có dấu hiệu đột biến để ra quyết định mua vào mạnh tay hơn./.