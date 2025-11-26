Bộ Tài chính phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ

(TBTCO) - Ngày 26/11, Bộ Tài chính phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ. Tham dự và ủng hộ trực tiếp tại buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Số tiền quyên góp được ngay trong lễ phát động ước tính 3,5 tỷ đồng.

Chia sẻ tại lễ quyên góp, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Hạnh cho biết, miền Trunh, Tây Nguyên lại một lần nữa oằn mình trước thiên tai khắc nghiệt.

Những trận mưa lũ dồn dập những ngày qua đã cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, tài sản; nhiều gia đình mất đi mái ấm, mất đi sinh kế, thậm chí mất đi người thân yêu. Hàng nghìn đồng bào đang vật lộn trong muôn vàn thiếu thốn, trong nỗi lo lắng cho ngày mai và trong sự chồng chất của khó khăn sau lũ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: Đức Minh

Giữa những đau thương ấy, truyền thống "thương người như thể thương thân", tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta lại càng được khơi dậy mạnh mẽ. Mỗi bàn tay đưa ra lúc này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là ngọn lửa ấm áp của tình nghĩa, giúp đồng bào vững bước vượt qua mất mát, đứng dậy sau bão lũ.

Với tinh thần đó, Bộ Tài chính phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính dành một phần đóng góp bằng vật chất, tinh thần, hoặc bất kỳ sự sẻ chia nào có thể, để gửi tới đồng bào miền Trung, Tây Nguyên như một lời động viên, một vòng tay sẻ chia đúng lúc.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong ngành chủ động phát động quyên góp theo hình thức phù hợp; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch và chuyển đến đúng đối tượng, đúng mục đích trong thời gian sớm nhất.

Thiên tai có thể cướp đi tài sản, phá hủy làng quê, nhưng không thể cướp đi tình người, không thể dập tắt ngọn lửa đoàn kết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, mỗi tấm lòng, dù nhỏ bé, cũng sẽ góp thành nguồn lực lớn; mỗi sự sẻ chia, dù giản dị, cũng sẽ góp thành niềm tin để người dân miền Trung, Tây Nguyên sớm ổn định cuộc sống, gây dựng lại mái nhà, mảnh vườn, tương lai.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trực tiếp ủng hộ tại buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Ngay sau lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung và ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương để giúp đỡ đồng bào. Số tiền quyên góp được ngay trong lễ phát động ước tính 3,5 tỷ đồng.

Ông Phạm Ngọc Tú - Tổng Giám đốc Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam trao tượng trưng 2 tỷ đồng tại buổi lễ phát động do Bộ Tài chính tổ chức. Ảnh: Đức Minh

Ngoài ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cũng ủng hộ 2 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung thiệt hại do mưa lũ, gồm Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.

* Chiều cùng ngày, Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã phát động trong toàn ngành Dự trữ Nhà nước quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tập thể lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp ủng hộ

Tại lễ phát động, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động các ban của Cục Dự trữ Nhà nước đã trực tiếp ủng hộ ít nhất một ngày lương.

Được biết, ngay sau lễ phát động, tập thể lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước cùng các cán bộ, công chức, người lao động đã ủng hộ được 90 triệu đồng.