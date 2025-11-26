Dồn lực, tăng tốc xử lý nhà, đất công dôi dư

(TBTCO) - Thời gian qua, các địa phương đã tích cực sắp xếp lại cơ sở nhà, đất công dôi dư sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, song tiến độ thực hiện còn chậm. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Công điện số 213/CĐ-TTg yêu cầu đẩy nhanh công tác này.

Nhanh chóng vào cuộc, nhưng tiến độ vẫn chậm

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, thẩm quyền quyết định việc bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công đã được phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các công điện, chủ động triển khai nhiều giải pháp theo thẩm quyền để hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện. Đồng thời, thành lập các tổ công tác, đoàn công tác trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tại các bộ, ngành, địa phương; tổ chức các hội nghị trực tuyến, các lớp tập huấn nghiệp vụ trực tuyến; thiết lập đường dây nóng...

Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Phương Anh

“Trên cơ sở đó, các địa phương đã tích cực thực hiện việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, nhà, đất công trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để bảo đảm cơ sở vật chất (trụ sở) cho bộ máy theo mô hình mới và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tiến hành bình thường, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Các cơ sở nhà, đất dôi dư cũng từng bước được các địa phương quyết định và tổ chức xử lý để tránh thất thoát, lãng phí tài sản” - ông Thịnh nhấn mạnh.

Đơn cử, sau sáp nhập, tỉnh An Giang mới có tổng cộng 7.056 cơ sở nhà, đất dôi dư (3.550 cơ sở thuộc tỉnh An Giang cũ và 3.506 cơ sở thuộc tỉnh Kiên Giang cũ). Sở Tài chính tỉnh An Giang đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao 5.681 cơ sở nhà, đất cho 102 xã, phường, đặc khu để quản lý, sử dụng. Đồng thời, thực hiện điều hòa nội bộ giữa các đơn vị hoặc chuyển đổi công năng, giao đơn vị khác thực hiện.

Công điện số 213/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất, thì các địa phương kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh An Giang còn 683 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong số này, UBND tỉnh đã có quyết định giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 9 cơ sở thuộc Kiên Giang cũ, còn lại 674 cơ sở đang chờ xử lý.

Toàn tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất có khoảng 1.317 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong số này, 169 cơ sở đã được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị để bố trí trụ sở làm việc hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp; 599 cơ sở được chuyển đổi công năng sử dụng phục vụ mục tiêu giao dục, y tế, văn hóa; 428 cơ sở được bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, xử lý; 121 cơ sở được bố trí cho quỹ đất tái định cư, dự án mở rộng giao thông, nhà công vụ cho giáo viên vùng cao hoặc chỗ ở cho người dân phải di dời do thiên tai, sạt lở...

Với sự vào cuộc tích cực từ các địa phương, theo số liệu cập nhật đến ngày 10/11/2025 của Bộ Tài chính, đã có 18.589 cơ sở nhà, đất dôi dư được xử lý. Đáng chú ý, việc sắp xếp đã ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu của xã hội. Cụ thể, 1.059 cơ sở được bố trí cho mục đích y tế; 4.992 cơ sở cho giáo dục; 1.383 cơ sở cho văn hóa - thể thao và 9.141 cơ sở được tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Tuy nhiên, thống kê từ các địa phương cho thấy, hiện vẫn còn 9.914 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý.

Xử lý kịp thời để phát triển kinh tế - xã hội

Trước thực trạng còn gần 10.000 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý, ngày 11/11/2025, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Công điện số 213/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp. Ngay sau khi Công điện được ban hành, các địa phương đã nhanh chóng lên kế hoạch thực hiện.

Là địa phương được đánh giá thực hiện xử lý tài sản công dôi dư hiệu quả đến thời điểm này, Phú Thọ đã nhanh chóng ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương thực hiện nghiêm Công điện của Chính phủ. Đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án thu hồi hoặc chuyển giao, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ phải khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý để đưa tài sản vào sử dụng kịp thời, tránh tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực.

Tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc xử lý tài sản công Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh cho biết, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn sắp xếp lại nhà, đất đều được ghi nhận đầy đủ, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý. Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã báo cáo và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh quy hoạch ngay sau khi chuyển đổi công năng, thay vì phải làm trước như quy định cũ, giúp rút ngắn đáng kể thời gian. Mặt khác, những tài sản sau khi đã ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu mà vẫn còn dôi dư, sẽ được xem xét để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thông qua giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định pháp luật.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa ban hành Công điện về quản quản lý, sử dụng và xử lý quỹ nhà, đất, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm Công điện số 213/CĐ-TTg. Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các phường, xã tập trung thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất để bảo đảm trụ sở cho bộ máy theo mô hình mới, không làm ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, trong quá trình sắp xếp, ưu tiên dành cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn và quy định pháp luật của Nhà nước. Trường hợp vẫn còn dôi dư, thì có phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả kinh tế, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí.

Tại tỉnh Đồng Nai, với 107 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý, UBND tỉnh đang tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải bàn giao toàn bộ hồ sơ nhà, đất dôi dư cho Trung tâm Phát triển quỹ đất. Đồng thời, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất theo hình thức "điều chuyển" và "chuyển giao" về địa phương; lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất theo hình thức "chuyển đổi công năng", "thu hồi" và hình thức khác (nếu có). Từ quý IV/2026, địa phương thực hiện việc cập nhật kết quả xử lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và báo cáo định kỳ.

Địa phương cũng nhấn mạnh tiếp tục ưu tiên quỹ đất trung tâm để bố trí trụ sở ban chỉ huy quân sự và công an cấp xã, bảo đảm diện tích, vị trí thuận lợi cho công tác phối hợp, xử lý tình huống và đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Các khu đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng lâu dài cho nhiệm vụ công và không gắn liền với trụ sở, tài sản công, tỉnh Đồng Nai sẽ giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đấu giá theo quy định.