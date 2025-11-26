Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X: “Vượt lũ - thắng bão” hoàn thành mua nhập kho lương thực bổ sung

(TBTCO) - Đến ngày 15/11/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X đã hoàn thành việc mua nhập 24.500 tấn gạo và 6.000 tấn thóc, bảo đảm tiêu chuẩn lương thực nhập kho dự trữ quốc gia, đạt 100% kế hoạch nhập bổ sung năm 2025. Toàn bộ số lương thực nhập kho đã và đang được bảo quản theo đúng quy chuẩn.

Đấu thầu công khai, minh bạch

Thực hiện Quyết định số 499/QĐ-CDT ngày 14/7/2025 của Cục Dự trữ Nhà nước về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X đã chủ động triển khai xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) để mua 24.500 tấn gạo và 6.000 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, cập nhật dự toán các gói thầu mua gạo, thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Lấy mẫu kiểm tra chất lượng gạo tại điểm kho dự trữ ĐK6 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X

Kết quả, thông qua Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia, ngày 11/8/2025, đơn vị đã mở thầu 10 gói thầu để mua 6.000 tấn thóc thành công. Tiếp đó, ngày 25/8/2025, đơn vị đã mở thầu 19 gói thầu để mua 24.500 tấn gạo thành công. Thông qua 2 lần tổ chức đấu thầu mua thóc, gạo dự trữ bằng hình thức rộng rãi qua mạng, đơn vị đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 21 tỷ đồng (so với giá gói thầu đã được điều chỉnh), góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu trong lĩnh vực dự trữ quốc gia.

Trên cơ sở nắm bắt tình hình thị trường và khối lượng nhiệm vụ được giao, sau đóng, mở thầu, lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu và nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, Chi cục triển khai nhiệm vụ cụ thể đến các phòng nghiệp vụ và các điểm kho, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, kho tàng, trang thiết bị, bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận, nhập hàng theo kế hoạch được giao.

Chạy đua với thời tiết, tranh thủ “làm ngày, làm đêm”

Theo Chi cục trưởng Chi cục Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X Hoàng Anh Tuấn, trong quá trình triển khai kế hoạch mua bổ sung lương thực nhập kho, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Năm 2025, thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều cơn bão lớn liên tiếp, đặc biệt là những cơn bão số 12, số 13 đã gây ra tình trạng mưa lớn dài ngày, kèm theo lũ lụt, làm thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng, TP. Huế; đơn vị nằm trong khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi những cơn bão, hoàn lưu bão, gây thiệt hại đáng kể.

Sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ cho nhân dân Hiện tại, toàn bộ số lượng lương thực nhập kho tại các điểm kho dự trữ của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X đã và đang được phủ lô, dán kín, hút chân không, kiểm tra độ kín để nạp khí Ni tơ theo quy định, đảm bảo chất lượng lương thực dự trữ quốc gia, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ cho nhân dân và học sinh các tỉnh khu vực Quảng Ngãi - Đà Nẵng, góp phần tích cực vào việc phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương và ngành Dự trữ Nhà nước.

Bên cạnh đó, đơn vị cùng lúc thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng như: Thực hiện công tác nhập kho dự trữ 30.500 tấn lương thực chỉ tiêu bổ sung; thực hiện xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm 2025 - 2026 với hơn 4.700 tấn gạo dự trữ; triển khai xuất cấp vật tư, lương thực trong tình huống đột xuất, cấp bách cho các địa phương để phòng, chống, khắc phục bão lụt gồm: UBND tỉnh Quảng Ngãi với số lượng 5.000 tấn gạo dự trữ, 2 thiết bị khoan cắt, 5 bộ máy bơm chữa cháy rừng, 3 máy phát điện, 1 xuồng cao tốc, 20 bộ nhà bạt, 4.000 phao áo, 40 phao bè, 2 máy khoan phá bê tông, 3 thiết bị phóng dây cứu hộ; UBND TP. Huế với số lượng 3 thiết bị khoan cắt, 2 máy phát điện, 20 bộ nhà bạt, 5.000 phao áo, 100 phao bè, 3 thiết bị phóng dây cứu hộ; UBND TP. Đà Nẵng với 250 tấn gạo dự trữ.

“Cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục đã nỗ lực vượt qua khó khăn với tinh thần quyết tâm “vượt lũ, thắng bão”, chạy đua với thời tiết, tranh thủ “làm ngày, làm đêm”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thực hiện đồng bộ từng khâu công việc để đảm bảo tiến độ nhập lương thực, giám sát nghiêm ngặt chất lượng lương thực nhập kho, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy chuẩn quốc gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Chi cục trưởng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm ấy, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời của lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước, sự hướng dẫn của các Ban chuyên môn, đến ngày 15/11/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X đã hoàn thành việc kiểm tra và nhập kho 24.500 tấn gạo (trước đó, ngày 15/10/2025 đơn vị đã hoàn thành nhập kho 6.000 tấn thóc), hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhập lương thực bổ sung năm 2025 được giao.