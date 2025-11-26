(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2025/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 73/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Thông tư nêu rõ, căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 141/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2025/TT-BTC.

Thông tư số 111/2025/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 73/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2026./.