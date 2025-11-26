Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ cho các tỉnh bị lũ lụt

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động đề xuất một số giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.

Chi trả gộp lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người dân 4 tỉnh bị lũ lụt

Ngày 25/11, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu: ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo không để người dân thiếu chỗ ở, bị đói, bị rét; không để các cháu học sinh thiếu trường lớp; đảm bảo người bệnh được chăm sóc y tế kịp thời và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ thiết yếu.

Chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 12 cho người dân 4 tỉnh bị lũ lụt. Ảnh minh họa

Đồng thời, triển khai công tác khắc phục hậu quả với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả. Bảo đảm công tác cứu trợ, hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh tiêu cực, lãng phí.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.

Chính phủ giao các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ vận chuyển cứu trợ tới các vùng bị chia cắt; yêu cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Quảng Ninh trực tiếp chi viện vật tư, nhân lực y tế cho các tỉnh bị ảnh hưởng. Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở, sửa chữa nhà hư hại xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị cuốn trôi, sập đổ – trong đó có khu tái định cư mới tại xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai).

Trước đó, trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Công văn số 18149/BTC-NSNN, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn, xử lý các nội dung về khắc phục thiệt hại do thiên tai. Trong đó, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả các chế độ; thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng chính sách, đặc biệt là người dân các tỉnh miền Trung bị lũ, lụt gần đây.

Bảo đảm an sinh xã hội trong mọi tình huống

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 23/11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 3090/BHXH-TCKT báo cáo Bộ Tài chính về việc đề xuất một số giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ vừa qua như:

Chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong kỳ chi trả tháng 12/2025.

Chủ động cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ trên hệ thống dữ liệu, bảo đảm người tham gia được khám chữa bệnh không gián đoạn.

Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để cấp thuốc tối thiểu 2 tháng và tối đa 90 ngày cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt và bão, sau đó hướng dẫn đi khám lại theo đúng quy định.

Trong năm 2025, trước tình hình bão lũ diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, trên cơ sở theo dõi sát sao tình hình thực tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân trong mọi tình huống với tinh thần cải cách nhất, thuận tiện nhất.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, đặc biệt là các cơ sở y tế đảm bảo thông suốt quyền lợi, tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội và người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế./.