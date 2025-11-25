Bộ Tài chính và WB thúc đẩy hợp tác, xem xét danh mục dự án tiềm năng giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Chiều ngày 25/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cùng đoàn công tác WB. Hai bên trao đổi danh mục dự án tiềm năng giai đoạn 2026 - 2030 và các vướng mắc chính sách cần tháo gỡ. WB khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các dự án ưu tiên và phát triển bền vững.

WB đánh giá cao nỗ lực cải cách của Việt Nam

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao sự hỗ trợ lâu dài, hiệu quả của WB dành cho Việt Nam trong những năm qua, đồng thời khẳng định WB sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong trung và dài hạn.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, kinh tế Việt Nam có sự phát triển rõ nét, cơ sở hạ tầng tại các vùng sâu, vùng xa trên cả nước từng bước hoàn thiện, với đóng góp lớn từ các chương trình hợp tác của WB trong những năm qua.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Carlos Felipe Jaramillo - Phó Chủ tịch WB đánh giá cao những cải cách lớn mà Việt Nam đang triển khai trong kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Đặc biệt, thị trường chứng khoán được FTSE nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi là một thành tựu quan trọng. WB sẽ cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong mục tiêu tiếp theo.

Phó Chủ tịch WB trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tài chính một số vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy và làm rõ nhu cầu sử dụng nguồn tài trợ của WB từ phía Việt Nam, để chuẩn bị và thực hiện các dự án trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp, chuyển đổi số..., hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030.

Về các công cụ, sản phẩm cho vay của phía WB, qua trao đổi, phía WB đề xuất các công cụ vay mới cho phía Việt Nam như: vay hỗ trợ ngân sách (PBL) và vay phân kỳ cho các dự án, chương trình chia thành nhiều giai đoạn (MPA).

Trong đó, MPA là công cụ vay được WB giới thiệu giúp các quốc gia triển khai các dự án chương trình lớn, dài hạn hoặc phức tạp bằng cách chia dự án, chương trình thành nhiều giai đoạn triển khai thực hiện.

MPA cho phép WB phê duyệt một khuôn khổ chương trình dự án tổng thể và tổng hạn mức tài chính, đồng thời cũng có thể phê duyệt từng giai đoạn cụ thể sau khi đáp ứng các điều kiện về tiến độ và kết quả.

Điều này giúp tạo ra một cách tiếp cận linh hoạt, thích ứng và hiệu quả hơn so với việc triển khai một dự án lớn duy nhất. Ngoài ra, cách làm này giúp Việt Nam và WB giảm các chi phí như: chi phí cam kết, chi phí thủ tục hành chính...

Các lĩnh vực chiến lược ưu tiên vốn WB giai đoạn 2026 - 2030

Trân trọng cảm ơn sự chia sẻ của WB đối với tình hình thiên tai, bão lũ tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, đợt thiên tai lần này gây thiệt hại lớn về người và tài sản, dù chưa có số liệu cuối cùng nhưng mức độ thiệt hại chắc chắn cao hơn những năm trước. Hiện cả nước đang triển khai nhiều chương trình huy động nguồn lực hỗ trợ các địa phương và người dân bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Bộ Tài chính cũng đánh giá cao sự ghi nhận của WB đối với quá trình cải cách toàn diện của Việt Nam trong thời gian qua. Đây là đợt cải cách mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, tạo ra tác động tích cực trên mọi mặt, đặc biệt trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành từ trung ương đến địa phương, qua đó, củng cố niềm tin của người dân đối với các cấp, các ngành.

Cũng theo Bộ trưởng, việc nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ tạo ra những tác động mạnh mẽ, tích cực, góp phần thu hút nguồn lực, đặc biệt là vốn trung và dài hạn cho mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn 2026 - 2045.

Về các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam sử dụng nguồn tài trợ WB, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho giai đoạn trung hạn 2026 - 2030 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Dự kiến, Đề án sẽ được trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 - 12/2025.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, hiện nay, Việt Nam đề xuất ưu tiên nguồn tài trợ từ WB cho 6 lĩnh vực chiến lược trọng tâm.

Thứ nhất, phát triển hạ tầng và giao thông quy mô lớn, tiêu biểu là tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Thứ hai, chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo phù hợp với chiến lược phát triển xanh.

Thứ ba, nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ sạch, nâng cao thu nhập nông dân và cải thiện chuỗi giá trị nông sản.

Thứ tư, phát triển giao thông thủy và logistics tại Đồng bằng sông Cửu Long để giảm chi phí vận chuyển, tăng kết nối vùng và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thứ năm, hỗ trợ kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ sáu, tăng khả năng chống chịu biến đổi khí hậu thông qua các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và ông Carlos Felipe Jaramillo - Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương trao quà lưu niệm. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Bộ Tài chính đánh giá cao sự phối hợp của WB, đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ của phía WB tại Hà Nội trong thời gian qua với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng Đề án này cũng như thảo luận về các công cụ, phương thức tiếp cận vay mới.

Cũng theo Bộ trưởng, đối phương thức vay phân kỳ MPA, Bộ Tài chính đã có các buổi trao đổi cấp kỹ thuật đối với các chuyên gia phía WB. Phương thức vay MPA này là phương thức tương đối mới mẻ nhưng phù hợp với mục tiêu, nhu cầu huy động vốn của Việt Nam hiện nay. Tôi đề nghị phía WB sớm có thư quan tâm gửi Bộ Tài chính về phương thức vay MPA này để giới thiệu kỹ hơn về phương thức vay MPA này cũng như các dự án mà phía WB đề xuất áp dụng phương thức MPA.

Ngoài ra, để giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án ODA, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam vẫn đang rất tích cực sửa đổi bổ sung thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, từ Luật đến Nghị định nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đồng thời, rút ngắn thời gian thực hiện như bỏ bước phê duyệt đề xuất dự án, rút ngắn thời gian thủ tục với khâu đàm phán, ký kết quốc tế, phân cấp tối đa thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư của các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài./.