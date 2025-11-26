Cắt mạnh thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

(TBTCO) - Năm 2025, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) coi cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các thành viên thị trường. Việc rà soát, đánh giá và đơn giản hóa thủ tục được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 về cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, UBCKNN đã rà soát tổng thể 104 thủ tục, từ đó đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 72 thủ tục (đạt 30%) và 37/114 điều kiện kinh doanh (đạt 32%).

Nguồn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồ họa: Phương Anh

Trên cơ sở đó, ngày 27/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1848/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, bao gồm lĩnh vực chứng khoán, cho giai đoạn 2025 - 2026. Đến tháng 11/2025, 60/72 thủ tục hành chính thuộc danh mục cắt giảm đã được triển khai thực thi sau khi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP chính thức ban hành.

Không chỉ cắt giảm thủ tục, UBCKNN cũng đẩy mạnh công tác chuẩn hóa và công khai thủ tục hành chính. UBCKNN đã kịp thời trình Lãnh đạo Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025 công bố 2 thủ tục hành chính mới, 72 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán.

Như vậy, số lượng thủ tục hành chính thuộc UBCKNN giảm từ 104 xuống còn 74 thủ tục, giảm 30 thủ tục so với trước đây. Các thủ tục hành chính sau công bố được nhanh chóng cập nhật lên Cổng thông tin và niêm yết công khai theo quy định, bảo đảm tính minh bạch và dễ tiếp cận cho doanh nghiệp, tổ chức niêm yết và nhà đầu tư.

Tái cấu trúc quy trình, số hóa toàn diện

Bên cạnh đó, một trong những trọng tâm của cải cách năm 2025 là việc chuyển đổi từ mô hình xử lý hồ sơ truyền thống sang nền tảng số. Thực hiện mục tiêu “đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình”, UBCKNN đã rà soát toàn bộ 74 thủ tục hành chính hiện hành. Kết quả, 65 thủ tục được đề xuất cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 9 thủ tục thực hiện trực tuyến một phần.

Đây là bước đi quan trọng nhằm giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cho các tổ chức phát hành, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và các đơn vị liên quan. Việc đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cấp thủ tục hành chính lên trực tuyến toàn trình cũng đang được phối hợp triển khai đồng bộ.

Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy cải cách thủ tục hành chính của UBCKNN không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm giấy tờ hay rút gọn quy trình, mà còn hướng tới việc chuẩn hóa, minh bạch hóa và hiện đại hóa toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán. UBCKNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, tiến tới liên thông điện tử giữa các cơ quan quản lý, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thực hiện Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, UBCKNN đã rà soát và đề xuất thay thế nhiều thành phần hồ sơ bằng dữ liệu khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia như căn cước công dân, đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Việc loại bỏ các giấy tờ trùng lặp không chỉ giảm công sức cho doanh nghiệp mà còn nâng cao tính chính xác của thông tin trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Song song với cải cách thủ tục, UBCKNN tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý. Năm 2025, hàng loạt hệ thống công nghệ thông tin được xây dựng và nâng cấp, gồm: Hệ thống một cửa điện tử, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Cơ sở dữ liệu người hành nghề chứng khoán, Hệ thống công nghệ thông tin tổng thể phục vụ giám sát. Khi các hệ thống này vận hành đồng bộ vào cuối năm 2025, tổ chức và cá nhân có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả trực tuyến hoàn toàn, qua đó giảm tối đa tiếp xúc trực tiếp và nâng cao tính minh bạch.

Trong thời gian tới, UBCKNN tiếp tục ưu tiên hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và duy trì kỷ cương hành chính, nhằm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng và hiệu quả. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định, tiến gần hơn đến các chuẩn mực quốc tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư.

Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, cải cách thủ tục hành chính thời gian qua là bước đi mạnh dạn của ngành Chứng khoán. UBCKNN đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để loại bỏ toàn bộ những thủ tục trùng lặp, đặc biệt là các thủ tục đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc của các cơ quan khác, đồng thời tiến tới tích hợp hệ thống nhằm khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung.

“Trong tất cả các quy trình nghiệp vụ, chúng tôi đã cải cách các trình tự thủ tục để tiến tới đưa lên dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đây cũng là sự cố gắng của ngành Chứng khoán trong thời gia qua. Hy vọng trong thời gian tới, các doanh nghiệp các tổ chức cá nhân có tham gia thị trường có các dịch vụ với ngành Chứng khoán sẽ được thuận lợi hơn nhiều” - Phó Chủ tịch UBCKNN chia sẻ.