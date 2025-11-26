Chứng khoán phái sinh ngày 26/11: Chênh lệch trở lại trạng thái dương, thị trường hút thêm giao dịch

(TBTCO) - Tâm lý tích cực giúp giá hợp đồng tương lai phủ xanh toàn phiên 27/11 và tăng nhanh hơn nhiều chỉ số cơ sở, kéo chênh lệch trở lại trạng thái dương.

Thị trường chứng phái sinh ghi nhận một phiên giao dịch hưng phấn, chung nhịp bứt phá hồi phục của VN-Index nhờ lực cầu cải thiện mạnh. Hợp đồng tương lai VN30F2512 tăng 16,8 điểm lên 1.924,9 điểm.

Khối lượng giao dịch phái sinh tuy chưa trở lại vùng sôi động 300 nghìn hợp đồng, nhưng đã hồi phục đáng kể. Tổng giá trị giao dịch hợp đổng phái sinh tăng 17%. Trong đó, thanh khoản vẫn tập trung chính ở hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index kỳ hạn gần nhất với 252.411 hợp đồng chuyển nhượng, tăng 18,1% so với hôm qua. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 1/2026 cũng tăng tương tự. Tuy nhiên, giao dịch 6/8 hợp đồng còn lại đồng loạt giảm nhiệt.

Đáng chú ý, chênh lệch dương trở lại sau nhiều phiên chiết khấu, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư và kỳ vọng vào sự mở rộng xu hướng tăng ngắn hạn. Theo chuyên gia từ SHS, các trader duy trì lạc quan ngắn hạn với VN30, gia tăng các vị thế mua, đầu cơ trong phiên. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 tích lũy tích cực trên vùng giá 1.900 điểm.

Cùng quan điểm, chuyên gia từ CSI đánh giá chênh lệch trở lại mức dương sau thời gian dài giá hợp đồng tương lai thấp hơn chỉ số cơ sở cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư về triển vọng của đà tăng.

Giá hợp đồng tương lai đồng loạt tăng trong phiên 26/11

Song song với diễn biến tích cực của phái sinh, thị trường cơ sở duy trì trạng thái hưng phấn và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn bộ phiên 26/11. Lực cầu duy trì ổn định ngay từ đầu phiên sáng, giúp sắc xanh phủ rộng rổ VN30-Index và toàn thị trường. Bước sang phiên chiều, dòng tiền nhập cuộc mạnh hơn, tập trung vào các nhóm VIX - GEX - GEE, cổ phiếu ngân hàng và nhóm bán lẻ với sự trở lại của MWG và MSN. Nhờ đó, chỉ số liên tục được kéo lên các vùng giá cao mới bất chấp một số mã lớn điều chỉnh như VHM và đặc biệt là VJC giảm mạnh -5,16%.

Các cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho sự hồi phục của VN30-Index hôm nay là MWG, VPB và MSN. Ngưỡng tâm lý 1900 điểm đang vững vàng hơn sau phiên tăng mạnh hôm nay. VN30-Index đóng cửa ở mức 1.923,55 điểm, tăng 0,73% so với hôm qua với 24 mã tăng giá./.